“Los hermanos Karaoke”: el colectivo de cine independiente Humus hace aikido con la realidad

Un marketinero chamán seduce a dos cantantes de karaoke en el filme rodado sin recursos durante diez días en la Patagonia

| Publicado en Edición Impresa

Pedro Garay

pgaray@eldia.com

Mía y Simón viajan hasta un pequeño pueblo de la Patagonia para cantar en la “cena show” de la noche de navidad con su banda de covers, “Los hermanos Karaoke”. No son hermanos, sino pareja (como los Pimpinella, pero al revés), pero su relación se verá amenazada rápidamente cuando, buscando un camping para acampar por el menor costo posible, conocen a Alan, un empresario-chamán que vive descalzo y está atravesado por todos los discursos del siglo XXI, desde el marxismo ecologista al new age y el marketing empresarial.

La premisa es absurda: justo lo que buscaba Cine Humus, el colectivo que firma “Los hermanos Karaoke”, la comedia que se estrena hoy y que se verá los viernes de abril, a las 21, en el Centro Cultural Recoleta de Junín 1930, Buenos Aires (se verá en mayo en el Gaumont y en junio llegará a La Plata).

Surgida del “banco de ideas” del colectivo, Bernardo Francese, uno de los tres integrantes junto a Agustín Gregori e Ignacio Laxalde, admite que la fiebre de narrativas que circulan en este siglo los inspiró al contagiar a su círculo de amigos: la cinta es una especie de respuesta desde el humor a esa idea de “tratar de casarse con alguna certeza: si no el sinsentido es avasallante. En esa intención de agarrar alguito de verdad, uno se aferra a un discurso, y queríamos reírnos un poco de eso”.

Pero “‘Los hermanos Karaoke’” también es una historia de amor, dice la estrella del filme, Maru Zapata, que interpreta a Mía, “una persona libre, que sabe lo que quiere, que quiere ganar dinero haciendo lo que mejor sabe hacer, que, según ella”, dice entre risas, “es cantar”.

Pero aparece Alan, el chamán que encarna Francese, y seduce con su torrente de certezas a ambos. “Ella se fascina, y cree que si sigue todos sus consejos va a llegar a su objetivo. Pero él es un manipulador, y es un poco lo que pasa hoy en día, las mujeres muchas veces son manipuladas, creen que están haciendo su vida pero en realidad están bajo el ala de ese tipo de hombres. El amor a veces te ciega: algunas mujeres logran darse cuenta, y otras no”, opina Zapata, que viajó con el equipo de Humus diez días a la Patagonia para rodar el segundo largometraje del colectivo, luego de “Básicamente un pozo”, que ganó el premio del público en el Baficito de 2009.

Humus, que cuenta con varios cortometrajes premiados, quedó desde entonces “atrapado” en el género infantil, lo que los llevó a realizar dos temporadas de televisión en Paka-Paka. Allí, Francese conoció a Zapata, durante una adaptación teatral de “Medialuna”, la princesa del canal.

Bernardo hacía la música, Maru actuaba y cantaba: hermanados por el sonido, Francese la invitó a “Los hermanos Karaoke”, donde lo musical está en el centro, desde la música extradiegética, trabajada con los tonos de la música de las comedias japonesas, y los sonidos traídos de Bolivia que sirvieron para “dar un toque más autóctono al chamán”, explica Francese; hasta las canciones de los hermanos, “trabajadas con la tímbrica de un sonido bien midi, algo que puede uno encontrar en YouTube, un karaoke de no mucha calidad”, cuenta, entre risas.

Francese se encarga de la música, el trío Humus de la edición, la cámara se la reparte Laxalde con el DF Pablo Díaz y la encargada del vestuario Julieta Anaut: entre ese equipo minúsculo se reparten las responsabilidades. “Y rotamos en todos los roles”, explica Francese. “Yo terminaba de actuar y agarraba la caña, actuaba otro y agarraba la cámara. Es lo anti-industria total, un mamarracho amoroso”.

La clave del disfrute necesario para afrontar esta aventura cinematográfica hecha sin recursos “está en negociar con lo real”, opina. “Si nos pusiéramos muy obstinados, si pensáramos que necesitamos tal auto de tal color y tal año, la pasaríamos mal. La onda es: pensamos esto, y hay esto (que además nos los presta alguien). Así, la realidad juega con nosotros. Pensamos algo escribiendo, pero vamos a filmarlo y la realidad también quiere jugar: llueve. Entonces vemos cómo hacemos para darle la vuelta al guión y que tolere que ese día llueve. Negociamos todo el día con lo real: decimos que hacemos aikido con lo real, en vez de oponernos, usamos a favor su fuerza”.

Un modo de hacer y vivir que se contrapone a los hábitos industriales y se acerca a lo que Orson Welles decía del cine (que es el mejor de los juguetes, algo que replica Francese al decir que “jugamos al cine”): esta oposición queda reflejada en la trama, donde Mía y Simón se debaten entre hacer por amor al arte y buscar el éxito, llegar al mercado. “El artista está atravesado por esta contradicción... y no sabemos cuál es la posta”, admite Francese. “No sabemos si hay que volcarse al mercado o seguir haciendo la de uno. Pero por ahora, nosotros seguimos haciendo la nuestra, y en ese sentido el cine independiente tiene esa libertad, puede asumir ese riesgo de hacer la que te pinte: no tenés capital, pero tampoco un capitalista atrás queriendo un reintegro. Y está bueno que el cine independiente aproveche esa limitación para potenciarse: nos podemos ir al carajo, es libertad plena”.

Claro, Francese admite que fue la cinta un trabajo hecho sin remuneración, realizado sin crédito del INCAA, quizás interesado en otro tipo de comedia, quizás interesado en parámetros que incluyan una figura mediática protagonista. Pero, se envalentona Francese, “si el mercado o las instituciones no lo pueden aceptar, seguiremos en la nuestra. Queremos seguir haciendo cine como queremos. Obvio que nos encantaría hacer una peli con retribución monetaria, pero si el costo es no hacer la película que queremos hacer nosotros, no transamos”.