Denuncian que la Provincia hace tres meses no envía los subsidios correspondientes

Bibliotecarias de la Región se concentraron esta mañana en 5 y 47 para denunciar que no cobran su sueldo hace más de tres meses.

"Tenemos un atraso del subsidio que envía la Provincia y se destina, en parte, a la remuneración por nuestras actividades", explicó una de las profesionales a Imagen Platense.

"No sabemos por qué no se mueve el expediente. Nosotros no tenemos otro ingreso", agregó.

Y cerró: "No estamos pidiendo nada extraordinario. Es la ley".