El escándalo por el que se hubiera frotado las manos: Rial, “extorsionado” por su propia hija

Lo dijo el periodista, tras la filtración de un audio en el que dice que los cordobeses son “ladrones”, por el que tuvo que pedir perdón

| Publicado en Edición Impresa

Amenazó, amenazó y lo hizo. More Rial, ayer, filtró un explosivo audio en el que su padre, Jorge Rial, no sólo trata a los cordobeses de “ladrones”, “delincuentes” y “negros de mierda” sino que, además, amenaza con ir a “cagar a trompadas” a su yerno, el futbolista Facundo Ambrosioni: cordobés.

El mensaje, que en el marco de este conventillo familiar la mayor de las hijas del “Intruso” amenazó gran cantidad de veces con mostrar, se lo había mandado Rial a Morena, al parecer, por una abultada suma de dinero que ella habría utilizado para pagarle un abogado al padre de Ambrosioni, quien se encuentra detenido, al parecer, acusado de integrar una banda de asociación ilícita vinculada a los remates judiciales.

En este contexto, habría nacido la indignación del periodista con su hija, cordobesa por adopción, una provincia de la que es oriundo su novio actual, al igual que su ex, Martín Casar, con quien terminó de la peor manera, y quien había dicho que Rial padre lo habría amenazado.

“¿Pero vos te pensás que el pibe ese está con vos porque te quiere? ¿O el otro? ¿De verdad lo pensás? Yo la verdad no puedo creer que me digas eso”, comienza el audio el periodista, con un tono calmo pero contundente. “Me cagaste todas las parejas que pudiste, todas las que pudiste. No estudiaste, no hiciste un carajo. Vas a esa provincia de mierda, con esa gente de mierda, todos ladrones, delincuentes, negros”, agrega y empieza a levantar presión.

“Y te lo estoy grabando para que después uses esto. Porque lo vas a hacer porque sé que me vas a traicionar. Vos por guita sí lo vas a hacer. Voy para allá ya, voy a cagar a trompadas a tu novio”, reconoce Rial, indignado, aunque después se arrepiente: “No, no lo voy a cagar a trompadas yo, no me voy a ensuciar con ese muchacho. Lo voy a dejar en manos de la Justicia. La concha de su madre a todos, harto me tienen”.

Al parecer, al día después de estos audios, More explotó en las redes. Después se arrepintió aunque el arrepentimiento solo duró unas horas porque continuó en su cruzada, creyéndose en una peli de guerra, asegurando: “voy por todo”.

Lo cierto que en su volteada cayó también su hermana, que había defendido a su padre, y las mujeres de su padre, a quien no dudó en catalogar como “gatos” y “trepadoras”. A Romina Pereiro, actual de Rial, la destrozó.

La furia de More se hizo más grande cuando su padre se las tomó a Londres, en una mini luna de miel con Pereiro, desde donde ayer tuvo que desconectarse para intentar calmar este incendio que, de este lado del mundo, se desató con la filtración de sus audios.

“Soy víctima de la peor de las extorsiones. Con gente que amo. Por eso guardo silencio. Tengo todas las pruebas. Pero es la justicia la que deberá actuar. Cualquier cosa que haya dicho fueron palabras de un padre desesperado por rescatar a su hija de un entorno delictivo. Algunos detenidos por graves delitos y muy cercanos a Morena. Integrantes de una red delictiva muy poderosa y peligrosa que está detrás de esta extorsión”, escribió ayer el periodista en Instagram, intentando justificar sus dichos.

Lejos de mermar, el fuego se hizo más grande con el llanto 2.0 de Facundo Ambrosioni, asegurando que le “habían destrozado la vida y la carrera”, y pidiéndole perdón a sus familiares por haberlos metido en este lío.

Tras cartón, La Niña Loly, ex de Jorge Rial, cordobesa ella, le mandó su apoyo público a More Rial, deseándole que en paz pueda salir de esta situación dolorosa.

Los rebotes de esta situación llevaron también a que Federico Andahazi, enemigo público de Rial, opinara al respecto: “ “Este personaje racista, que ejerce la violencia de género contra su propia hija y amenaza como un mafioso, es el mismo que me aconsejó que me callara la boca”.

Con este escándalo desbordado, More Rial, dejó ayer de criticar a su padre, y se centró en defender a su novio, pidiéndole perdón por haberlo metido en este huracán desenfrenado que ella solita alimentó. También se volvió a arrepentir y le pidió perdón a Romina, a quien le dijo que la “quiere mucho”, y que “la única forma de hacerle doler a mi papá era poniendo cosas falsas sobre vos”.