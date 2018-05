Lombardi, sobre la marcha del 25 y el kirchnerismo: "Se escondían detrás de los artistas"

El titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, afirmó que en el acto que ayer se realizó en el Obelisco en rechazo a la política económica del Gobierno y a un acuerdo con el FMI estaba "el kirchnerismo duro" y que ese sector político "se escondía detrás de los artistas".

"El kirchnerismo duro, que estaba ayer en la marcha y se escondía detrás de los artistas, parecería regodearse con la dificultad", señaló Lombardi en declaraciones formuladas esta mañana a radio Mitre.

Allí, remarcó que se trató de "una marcha bastante fuerte, pero obviamente es el aparato político del kirchnerismo" el que la protagonizó.

El funcionario nacional subrayó que la movilización fue "una marcha kirchnerista clarísima", y que "no suelen ser las figuras artísticas las que convocan a gente al Obelisco en esas cantidades".

El encargado de administrar los medios estatales, además, destacó: "Lo que no hemos hecho nunca jamás, porque va en contra de nuestros valores más íntimos, es tratar de convocar a actores mediante pagos. Es parte de lo más atrasado del pensamiento de una sociedad. Hablo con muchos referentes de la cultura y actores, que me dicen 'Esto está muy bien', o 'Esto no me gusta'. (Pero) Hay un grupo de fanáticos kirchneristas a ultranza que está en una posición rabiosamente en contra".

Ayer, agrupaciones vinculadas al kirchnerismo. sindicatos opositores, organizaciones sociales y de derechos humanos realizaron una multitudinaria concentración en la Plaza de la República.

En el acto central, los actores Osmar Núñez y Paola Barrientos leyeron un documento titulado "La Patria está en peligro", en el que se cuestionaron los lineamientos de la administración del presidente Mauricio Macri.

Entre los presentes había otros actores como Gerardo Romano, Pablo Echarri, Nancy Dupláa, Daniel Fanego y Juan Palomino.

"Si uno dice que la Patria está en peligro, es una visión apocalíptica, de finitud, de abismo y que intenta quitarle la esperanza a todos los argentinos. El cinismo y la hipocresía son los adversarios reales", opinó Lombardi en la entrevista que concedió esta mañana.

En ese marco, el funcionario dijo notar "signos de hipocresía diciéndolo quienes lo dicen" y consideró que en el acto se vieron "consignas viejas y añoranzas del kirchnerismo".

Weretilneck dijo que "el país no está en peligro" al responder a la marcha de ayer

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck negó que la Patria estuviera "en peligro" tal como rezó la convocatoria opositora realizada ayer en el Obelisco contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y sostuvo que la provincia que gestiona "ya está haciendo el esfuerzo adicional" de reducir su déficit.

"Bajo ningún punto de vista", respondió cuando en un reportaje en Radio La Red le consultaron si 'la Patria está en peligro', y añadió que la concentración de ayer convocada por diferentes sectores políticos y sociales se realizó también en ciudades rionegrinas como "Bariloche y General Roca".

"Por lo que estuve leyendo se repitió en Roca, Bariloche y en algunos lugares más de mi provincia, todos con la misma cartelería kirchnerista diciendo que la Patria estaba en peligro y esas cosas", refirió.

Para el gobernador, lo que "debe hacer el Gobierno" es "dar confianza a todo el país, y que eso se traduzca en hechos"; y ejemplificó con "las altas tasas que impiden a las PyMEs tomar créditos".

Sobre si el acuerdo con el FMI impactará en un nuevo pedido de reducción de gastos en su provincia, Weretilneck respondió: "Las provincias no somos las generadoras del déficit fiscal, las que lo tenemos, el déficit no impacta más del 1 por ciento".

"Además, nosotros ya nos comprometimos a disminuir el déficit en el correr del año 2019, estamos haciendo este esfuerzo adicional y, si todo sale como está previsto, vamos a tener superávit primario", pronosticó el mandatario provincial.