Esta noche Estudiantes recibirá a Cerro Porteño de Paraguay en el Estadio UNO por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores. En ese marco, el Club emitió un comunicado a sus hinchas para recordar "la importancia de mantener un comportamiento ejemplar en las tribunas, no sólo para evitar sanciones, sino también para seguir construyendo una identidad basada en el respeto y la convivencia".

Se informó que por disposición de los organismos de seguridad, estará prohibido el ingreso con paraguas. Asimismo, y como en los encuentros anteriores de Copa CONMEBOL Libertadores disputados en 1 y 57, el acceso se realizará únicamente con DNI físico.

Estudiantes vs Cerro Porteño: lo que está prohibido

Estudiantes informó que está terminantemente prohibido:

- Arrojar elementos al campo de juego, incluidos papelitos o rollos de papel.

- Obstruir carteles de señalización con banderas.

- Ingresar con paraguas o utilizar banderas con asta.

- Usar pirotecnia, bengalas o dispositivos de humo.

- Realizar cánticos, insultos o gestos de carácter discriminatorio, xenóbofo o racista.

Se aclaró que "el incumplimiento de estas disposiciones puede generar duras sanciones para nuestra institución, que incluyen multas económicas, suspensión del Estadio UNO, pérdida de puntos o descalificación de futuras competencias organizadas por la CONMEBOL".

A su vez, los organismos de seguridad pueden aplicar penas adicionales según la gravedad de las infracciones. "Recordamos que el Estadio UNO cuenta con un sistema de vigilancia de última generación, preparado para registrar cualquier tipo de conducta inapropiada dentro del recinto", indicaron desde el club albirrojo, y agregaron: "Frente a cualquier infracción, el Club tomará las medidas económicas y disciplinarias correspondientes para garantizar el cumplimiento de las normas y el bienestar de todos los asistentes".

Para cerrar el comunicado, precisaron: "Estudiantes de La Plata confía en el compromiso de su gente para vivir una gran jornada copera, con aliento incondicional, pasión y responsabilidad. Respetemos a nuestros rivales y sigamos disfrutando de nuestra casa con un comportamiento a la altura de lo que representa nuestra historia".