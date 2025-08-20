Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡$9.000.000! El Súper Cartonazo vacante y mañana pedí la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Deportes

Sin paraguas, con DNI físico y más detalles: el comunicado de Estudiantes a sus socios para esta noche

Sin paraguas, con DNI físico y más detalles: el comunicado de Estudiantes a sus socios para esta noche
20 de Agosto de 2025 | 13:24

Escuchar esta nota

Esta noche Estudiantes recibirá a Cerro Porteño de Paraguay en el Estadio UNO por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores. En ese marco, el Club emitió un comunicado a sus hinchas para recordar "la importancia de mantener un comportamiento ejemplar en las tribunas, no sólo para evitar sanciones, sino también para seguir construyendo una identidad basada en el respeto y la convivencia".

Se informó que por disposición de los organismos de seguridad, estará prohibido el ingreso con paraguas. Asimismo, y como en los encuentros anteriores de Copa CONMEBOL Libertadores disputados en 1 y 57, el acceso se realizará únicamente con DNI físico.

LEA TAMBIÉN

Estudiantes ante Cerro Porteño, por el pase a cuartos de final de la Libertadores: formaciones, hora y TV

Estudiantes vs Cerro Porteño: lo que está prohibido

Estudiantes informó que está terminantemente prohibido:

- Arrojar elementos al campo de juego, incluidos papelitos o rollos de papel.
- Obstruir carteles de señalización con banderas.
- Ingresar con paraguas o utilizar banderas con asta.
- Usar pirotecnia, bengalas o dispositivos de humo.
- Realizar cánticos, insultos o gestos de carácter discriminatorio, xenóbofo o racista.

Se aclaró que "el incumplimiento de estas disposiciones puede generar duras sanciones para nuestra institución, que incluyen multas económicas, suspensión del Estadio UNO, pérdida de puntos o descalificación de futuras competencias organizadas por la CONMEBOL".

A su vez, los organismos de seguridad pueden aplicar penas adicionales según la gravedad de las infracciones. "Recordamos que el Estadio UNO cuenta con un sistema de vigilancia de última generación, preparado para registrar cualquier tipo de conducta inapropiada dentro del recinto", indicaron desde el club albirrojo, y agregaron: "Frente a cualquier infracción, el Club tomará las medidas económicas y disciplinarias correspondientes para garantizar el cumplimiento de las normas y el bienestar de todos los asistentes".

Para cerrar el comunicado, precisaron: "Estudiantes de La Plata confía en el compromiso de su gente para vivir una gran jornada copera, con aliento incondicional, pasión y responsabilidad. Respetemos a nuestros rivales y sigamos disfrutando de nuestra casa con un comportamiento a la altura de lo que representa nuestra historia".

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Estudiantes ante Cerro Porteño, por el pase a cuartos de final de la Libertadores: formaciones, hora y TV

Para los medios paraguayos, si Cerro Porteño no le gana a Estudiantes "es un nuevo fracaso"

Sin Meza, con el Ruso y sondeo por Palacios

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Quiénes son los ex rugbiers de La Plata condenados a pagar $110 millones por desfigurar a un joven: apelarían el fallo

¡$9.000.000! El Súper Cartonazo vacante y mañana pedí la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Estudiantes ante Cerro Porteño, por el pase a cuartos de final de la Libertadores: formaciones, hora y TV

Briasco será baja y Orfila busca su reemplazante

La ciclogénesis dejó en La Plata más de 100 milímetros de agua: toda la lluvia de un mes, en poco más de un día

El escándalo del año: Gime Accardi confesó la infidelidad pero negó que Andrés Gil haya sido su amante

Qué se sabe del presunto abuso a una beba de seis meses en La Plata: denuncias cruzadas

Mañana retoman los paros los docentes universitarios
+ Leidas

Malas noticias por la ciclogénesis en La Plata: el acumulado barrio por barrio, mientras sigue activo el alerta amarillo por fuertes ráfagas y dan más lluvias

Conmoción y muerte en La Plata: un hombre cayó del 8vo piso de un edificio del Centro

Estudiantes ante Cerro Porteño, por el pase a cuartos de final de la Libertadores: formaciones, hora y TV

Quiénes son los ex rugbiers de La Plata condenados a pagar $110 millones por desfigurar a un joven: apelarían el fallo

Mañana no habrá clases en las escuelas secundarias de La Plata: el motivo 

Un candidato a diputado provincial por La Libertad Avanza irá a juicio por violencia de género en La Plata

Sin Meza, con el Ruso y sondeo por Palacios

Mañana retoman los paros los docentes universitarios
Últimas noticias de Deportes

Infantiles de Gimnasia vivieron una mañana especial entrenando con la Primera del Lobo

Con el aura de Maradona: la camiseta de Boca del '81 fue elegida como la mejor de la historia

Para los medios paraguayos, si Cerro Porteño no le gana a Estudiantes "es un nuevo fracaso"

Mastantuono, con trato estelar: cuál es y cuánto vale el lujoso auto que le regaló el Real Madrid
La Ciudad
VIDEO.- Renuevan alerta por ráfagas de viento en La Plata tras más de 40 horas de lluvia: así están los barrios afectados
Los créditos hipotecarios marcan el ritmo de la venta de inmuebles en la Provincia: las cifras
Cómo aprovechar en La Plata el beneficio que anunció YPF en combustibles
Fuerte caída de donantes de sangre en La Plata: "Preocupa porque las transfusiones no se detienen"
Mañana no habrá clases en las escuelas secundarias de La Plata: el motivo 
Policiales
Crimen de Diego Fernández: rechazaron la indagatoria a Cristian Graf
Delincuente robó golosinas y una desmalezadora de un Club de La Plata
Fentanilo contaminado: quiénes eran los 8 pacientes que murieron por "nexo causal" en el hospital Italiano de La Plata
Conmoción y muerte en La Plata: un hombre cayó del 8vo piso de un edificio del Centro
La viuda negra que se llevó hasta las armas de su víctima y había caído presa por otro robo
Espectáculos
¿No puede soltar? García Moritán coincidió con Pampita y Pepa en un evento y no paraba de mirarlos
“Hay algo más ahí”: la explosiva teoría sobre la infidelidad de Gimena Accardi a Nicolás Vázquez
No fue: la historia de la pareja perfecta sin final feliz
Gime Accardi, reincidente: los detalles de la infidelidad que Nico Vázquez ya le había perdonado en 2018
Pampita confesó todo sobre su reconciliación con Martín Pepa: “El amor hizo que volviéramos"
Política y Economía
Arrancó la sesión en Diputados: la oposición busca voltear los vetos de Milei
Antes que sesione Diputados: el Gobierno dice que analiza un aumento en las prestaciones para discapacidad
Francos alertó a la oposición del "daño que hace insistir con estas leyes"
Una senadora dijo que los niños argentinos no tienen derecho a "venir al Garrahan a ser curados"
Junín: Sebastián Miraglia pidió una ciudad más inclusiva y empática

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla