¿Problemas en la familia Süller? Guido se casa con Tomasito, pero Silvia no está invitada

Guido Süller y Tomasito pasarán por el registro civil de Escobar y darán el "sí" el próximo 14 de mayo. Con mucha alegría, la pareja anunció la fecha y hablaron de una gran fiesta.

"Estamos contentos los dos. Tenemos fecha el 14 de mayo en el registro civil de Escobar a las 12:30. Vamos a sellar esta historia de amor con un final feliz. ¡Estamos muy nerviosos! Ahora estamos viendo los colores de los trajes. Nuestro padrino es Chiche Gelblung y nuestra madrina es Marina Calabró", dijo Tomasito.

Los recién casados harán una fiesta a todo trapo el mismo día de la ceremonia: "La vamos a hacer en un restaurant de Puerto Madero. Van a venir famosos y comida y bebida para la prensa".

Uno de los conflictos que trae realizar eventos de este tipo es la lista de invitados, sobre todo para los que quedan afuera de ella. "Silvia no está invitada. A la lista la hago yo. No sé si sabe del casamiento, pero me imagino que sí. Tampoco me interesa mucho", lanzó Tomasito, picante. Además, agregó que ningún miembro de la familia Süller irá al festejo.