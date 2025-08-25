Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |RIVAL DE ESTUDIANTES

Flamengo se mide ante Vitória por el torneo local

Flamengo se mide ante Vitória por el torneo local

Desde las 21.00

25 de Agosto de 2025 | 01:07
Edición impresa

Flamengo, rival de Estudiantes en cuartos de final de Copa Libertadores tendrá actividad esta noche por la vigésima primera fecha del Brasileirão ante Vitória en el Estadio Maracaná, a partir de las 21.

El Mengao viene de dejar en el camino en el certamen continental a su compatriota Internacional de Porto Alegre, donde ganó la serie comodamente. Primero se impuso por la mimina, 1-0 en condición de local. Luego en el Estadio Beira-Rio liquidó el global ganando 2-0.

Por su parte, en el campeonato vernáculo se encuentra en la primera posición de la tabla con 43 unidades, tras cosechar 13 victorias, 4 empates y tan solo 2 derrotas. Su escolta es Cruzeiro con 41 puntos. A su vez, cabe mencionar que el Fla lleva disputados dos partidos menos que el resto de sus rivales.

Del otro lado está Vitória que se encuentra antepenúltimo con 19 unidades y en zona de descenso, es por eso, que necesita el triunfo como agua. Respecto a los últimos partidos, viene de empatar 2-2 con Juventude, y hace 5 encuentros que no logra sumar de a tres. La última victoria fue hace más de un mes ante Bragantino 1-0.

Por otro lado, en cuanto al equipo que dispondrá Felipe Luis esta noche, la idea del ex lateral izquierdo de la selección de Brasil, es repetir el mismo equipo que venció al Inter la semana pasada en la competencia continental.

En relación a la visita, el entrenador Fábio Carille mantiene algunas dudas en cuanto al armado del equipo, debido a las lesiones que han sufrido sus dirigidos en el último tiempo.

FORMACIONES

Flamengo: Rossi; Wesley, Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta; Gerson, Luiz Araújo y Plata. DT: Felipe Luis.

Vitória: Lucas Arcanjo ; Edu, Lucas Halter, Raúl Cáceres y Ramón; Ricardo Ryller, Pepê y Romarinho; Erick, Osvaldo y Renato Kayzer. DT: Fábio Carille.

Por el triunfo: Estudiantes intentará recuperarse con Aldosivi

 

