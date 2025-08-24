Nuevo revés judicial para un banco por un caso de hipoteca UVA: una cámara reitera la obligación de informar el costo financiero total

Coimas en ANDIS: el Gobierno busca mostrar reacción y ordena una auditoría "urgente"
Coimas en ANDIS: el Gobierno busca mostrar reacción y ordena una auditoría "urgente"
Desbarataron una red ilegal de atención médica: allanamientos en La Plata por la muerte de una mujer
Fentanilo mortal: cómo ocurrió la contaminación que provocó 96 muertes
Cómo sigue el conflicto con los manteros en Meridiano V tras el fuerte operativo de seguridad
Estudiantes dio a conocer los futbolistas convocados para recibir a Aldosivi en UNO
Gimnasia regresa con la cabeza puesta en Atlético y la recuperación de un atacante
Anamá Ferreira “boxeó” a un ladrón en Recoleta y recuperó una cartera: “Era una Chanel”
Con goles de Merentiel y Cavani, Boca le ganó 2 a 0 a Banfield en La Bombonera
VIDEOS. Gol y asistencia exquisita: el ex Gimnasia Alan Lescano brilló en la goleada del Bicho ante Racing
VIDEO.- Impactantes imágenes del incendio en una agencia de autos de Ensenada: hay cuatro detenidos
Nuevo revés judicial para un banco por un caso de hipoteca UVA
En fotos | A puro sol, las colectividades colombiana, ecuatoriana y venezolana celebran la Fiesta Tricolor en Plaza Moreno
Agustín Canapino fue el más veloz en el Turismo Carretera en Buenos Aires
Cristina Kirchner acudirá a la Corte Suprema para pedir que le quiten la tobillera
"Como un cornudo": la dura opinión de Mirtha Legrand sobre la revelación de Gime Accardi
La Comuna licita el transporte: cuáles son las nuevas líneas que se analizan
Nicolás Carrizo, jefe de la banda de Los Copitos, le pidió sus “sinceras disculpas” a Cristina Kirchner
VIDEO. Así fue la increíble definición en el Moto3 con el argentino Valentín Perrone como protagonista
La bronca de la madre del platense Ian Moche: "Es inhumano, despreciable"
La Municipalidad de La Plata le otorgó $10 millones al Club Villa Lenci para obras
El cimbronazo en la Rosada, el posible impacto en la Provincia y una disputa sin tregua
Los escándalos de la política alejan cada vez más a la gente de las urnas
El establishment está inquieto por la suba de tasas y los controles
Un Gobierno a ciegas y con temor a que la causa escale hacia arriba
La familia platense Kovalivker, es la propietaria de Suizo Argentina
Crece la tendencia de las parejas DINK No quieren ser padres
Panorama económico: el mercado argentino se fue otra vez a la banquina
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En un fallo interlocutorio clave emitido justo antes de la feria judicial, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial 2da. Sala II de La Plata volvió a ordenar al Banco de la Provincia de Buenos Aires que informe de manera completa y detallada el costo financiero total (CFT) de un préstamo, incluyendo el componente de ajuste CER/UVA. La resolución se enmarca en una causa por una hipoteca de crédito UVA que tomó la denunciante Julieta Doglia contra el Banco Provincia y "puso en evidencia el incumplimiento de órdenes judiciales previas por parte de la entidad bancaria", aseguran fuentes cercanas al caso.
Según la sentencia a la que tuvo acceso EL DIA, el conflicto se originó tras una sentencia de la Cámara del 14 de noviembre de 2024, que había ordenado al banco suministrar el CFT (costo financiero total) con ajuste CER (coeficiente de estabilización de referencia), así como la publicidad utilizada para promocionar los créditos UVA (unidad de valor adquisitivo). Sin embargo, la presentación del banco en diciembre de 2024, que incluía cuadros de cuotas y detalles del préstamo, fue considerada "insuficiente". "La actora apeló, denunciando que la resolución de primera instancia daba por cumplida la diligencia preliminar sin verificar el efectivo cumplimiento de la orden, y que el banco continuaba omitiendo información esencial", explicaron.
Conforme el documento que llegó a este medio, la Cámara, integrada por los jueces Leandro Adrian Banegas y Hugo Adrian Rondina, "revocó la resolución de primera instancia y dispuso que el Banco, en un plazo de cinco días, entregue un informe único y comprensible con el detalle requerido, incluyendo capital, intereses, ajuste CER y CFT". Además, confirmó el rechazo de la medida preventiva solicitada por la actora y desestimó la designación de un perito contador, argumentando que ambas cuestiones "exceden el marco de las diligencias preliminares". Las costas de alzada fueron impuestas al banco, al considerarlo “sustancialmente vencido”.
"Desde la perspectiva legal, el fallo deja al Banco Provincia en una posición comprometida, evidenciando su negativa a cumplir con resoluciones judiciales firmes y su reticencia a proporcionar información esencial para los consumidores", resumieron las fuentes. Según el cuerpo letrado que sigue el caso, "la reiteración de la orden por parte de la Cámara muestra que el banco ya quedó como incumplidor de resoluciones judiciales y sigue negándose a suministrar esa información esencial, lo que es bastante grave”. Al mismo tiempo, "se espera que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires resuelva un pedido de apartamiento del juez de primera instancia, cuestionado por no hacer cumplir las órdenes judiciales de la Cámara", aportaron.
De acuerdo a lo que sumaron, "se pidió que intervenga el Procurador General como fiscal de la ley de consumo, previo a que resuelva la Suprema Corte, lo que reviste un hecho importante a nivel jurídico".
Según la defensa, "el fallo refuerza la protección del derecho del consumidor a recibir información clara, precisa y completa sobre los productos financieros, tal como lo establece la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240, art. 4)". En un contexto donde el ajuste de cuotas genera incertidumbre entre los deudores, la sentencia marca un precedente significativo en la exigencia de transparencia bancaria y cumplimiento de las órdenes judiciales.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí