Turquía en llamas: la China Suárez modeló en una mezquita y levantó la temperatura de comentarios, las fotos  

Ahora, la China Suárez logró sorprender a todos al mostrar su look en varias imágenes dentro de un templo en Estambul.
Así, mientras disfruta de su nueva vida en Turquía y de la casa que compró Mauro Icardi para poder vivir con su familia, la China Suárez llamó la atención de todos al compartir imágenes y de sus desafíos profesionales.
Desde sus redes, Eugenia impactó al compartir una serie de fotografías en donde se la puede ver posando en diferentes áreas de la mezquita de Çamlica, la más grande de Asia.
La China logró que se viera la belleza arquitectónica de la mezquita, pero también enamoró a todos con sus poses y el vestido con tonos verdes de la diseñadora Natalia Antolín, levantando la temperatura de los comentarios.
La actriz que eligió mostrarse luciendo un pañuelo blanco para tapar su cabello, también agregó un emoji de corazón en sus comentarios para expresar su felicidad plena.
Las imágenes dejan en claro que la China decidió ignorar los rumores de embarazo sin muchas especulaciones sobre su futuro.
Así, la artista continúa dando de qué hablar. Suárez no escatima publicaciones en sus redes para mostrar los ostentosos regalos y las salidas a lugares lujosos que hace con Icardi.
