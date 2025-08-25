Otro incendio en el centro de La Plata tuvo en vilo a los vecinos: tensión y susto en 6 y 44
El pronóstico de la semana para la Ciudad y la Región
Escuchar esta nota
La semana arrancó este lunes a puro sol en La Plata, y así se mantendrá por los próximos días según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional. Aunque a medida que se acerque el fin de semana comenzará a desmejorar y hasta hay probabilidades de lluvias.
Lo cierto es que para hoy se espera cielo despejado durante toda la jornada, por lo que será ideal para aprovechar al aire libre. La temperatura mínima estimada es de 9 grados y llegará hasta los 21 grados. En tanto que el viento soplará del oeste y por la noche rotará al sur.
Para mañana, martes, el SMN indica que nuevamente tendremos cielo despejado. El termómetro oscilará entre los 9 y los 19 grados, y el viento llegará desde el norte.
El miércoles, en tanto, estará con cielo algo nublado, y la temperatura mínima será de 9 grados, mientras que la máxima de 19 grados. El jueves, por su parte, el organismo adelanta que las nubes dirán presente con más intensidad con una temperatura que se mantendrá en similares valores a los de los días anteriores.
Ya para el viernes se notará el desmejoramiento del tiempo: el cielo estará mayormente nublado a nublado, con un termómetro que irá de los 11 grados a los 20 grados. Mientras que para el sábado por la noche se anuncian lluvias aisladas, que persistirán durante todo el domingo.
