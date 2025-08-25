Un “ Copito” le pidió disculpas a Cristina

La Libertad Avanza busca seguir con la campaña en la Provincia
Nicolás Carrizo, quien fue excarcelado sin cargos en la causa por el intento de magnicidio a la ese entonces vicepresidenta Cristina Kirchner, le pidió ayer sus más “sinceras disculpas” y dijo que desconocía los planes de Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, procesados por ese expediente.
Reconoció en una entrevista radial que el intento de magnicidio era “un show con amigos y terminó perjudicándome. Si la ofendí, le pido disculpas porque no pienso eso”, agregó sobre las conversaciones de chat filtradas en el marco de la investigación.
Carrizo evocó que “Sabag Montiel y Uliarte nunca se mostraron loquitos” sino que “Fernando era tranquilo, agrandado, pero nunca con el perfil de un violento”.
“No me cerró nunca lo que hizo; yo tenía mis teorías y conclusiones y son que para mí Brenda Uliarte había tenido algo con el ‘Presto’ y, cuando se obsesionó, empezó a ir detrás de la política”.
“Está en los mensajes: él admitió haber sido influenciado por ella”, dijo sobre la relación entre ambos y añadió: “Este tipo se obsesionó, esto es lo que yo pienso, se obsesionó con ser alguien famoso para impresionar a su novia”.
La fiscal del juicio Gabriela Baigún acusó a Sabag Montiel y a Uliarte del delito de tentativa de homicidio triplemente agravado por alevosía, portación ilegal arma de guerra, y pidió la absolución del Carrizo.
Baigún, además, solicitó una unificación de la pena de 19 años para Sabag Montiel y de 14 años y dos meses para Uliarte.
