Deportes |VICTORIA 2-0 EN LA BOMBONERA DE LA MANO DE MERENTIEL Y CAVANI

Boca nomá: ganó con goles de los uruguayos

El equipo que dirige Miguel Russo sumó su segunda victoria consecutiva en el Clausura y trepó hasta el tercer lugar de la Zona A. Mejoró su juego pero todavía le falta

Boca nomá: ganó con goles de los uruguayos

Miguel Merentiel fue el jugador más criterioso de Boca y el que abrió el triunfo / Fotobaires

25 de Agosto de 2025 | 01:03
Edición impresa

Y Boca va... No convence y todavía está lejos del nivel que pretenden sus hinchas, pero avanza luego de una fuerte tormenta tras quedar eliminado de la Copa Argentina, hace un mes atrás. Ayer, como local derrotó 2-0 a Banfield en La Bombonera, en un duelo correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura 2025.

Tras este contundente triunfo en condición de local, el Xeneize se quedó con el tercer lugar del Grupo A, con 9 unidades. Un escalón por debajo de Huracán, quien posee 10 puntos y dos menos que Barracas Central. De todos modos, lo más importante fueron los tres puntos que sumó en la tabla Anual ya que pareciera que tiene más obligación de jugar la próxima Copa Libertadores que salir campeón del Clausura, aunque una cosa lleve a la otra. Por ahora se está metiendo en el repechaje por ser tercero en la acumulada.

Los dos tantos del Azul y Oro fueron realizados por los delanteros uruguayo Miguel Merentiel y Edinson Cavani, que de esta manera rompieron sendas marcas negativas. El primero llevaba dos meses sin convertir mientras que el exNapoli pudo sacarse la mufa de las últimas malas presentaciones en los partidos jugados como local. Un gol le había marcado a Atlético Tucumán pero en el final y resultado que mercó eliminación de la Copa Argentina, casi que no tuvo sabor a nada esa conquista.

Miguel Russo, contento: “Era algo necesario ganar en La Bombonera”

Durante el transcurso del primer tiempo del encuentro, Boca realizó un importante esfuerzo en el aspecto ofensivo, con jugadas colectivas que generaron diversas oportunidades claras de gol.

Sin embargo, las fallas en las distintas definiciones sellaron un frustrante 0-0 en el tanteador. No tuvo precisión ni lucidez en los metros finales. No supo cómo encontrar los caminos hasta el arco del Taladro, que siempre de contra se mostró un rival capaz de lastimar. No lo pudo hacer pero al menos quiso insinuarlo.

 

Merentiel llevaba dos meses sin convertir un gol. Cavani no lo hacía en La Bombonera

 

Antes de que finalice la pimera parte se produjo la expulsión de Pedro Troglio que le reclamó de manera vehemente a Nicolás Lamolina, el árbitro del encuentro, por una infracción en contra de su equipo que le pareció exagerada. De alguna manera fue reclamarle que en los fallos pequeños cobraba todo en favor de local. De inmediato le mostró la tarjeta roja y el entrenador del Taladro vio el segundo tiempo desde un palco.

APRETÓ EL ACELERADOR Y LLEGÓ AL GOL POR DUPLICADO

En el complemento del encuentro, el Xeneize liderado por el director técnico Miguel Ángel Russo regresó al terreno de juego con una mentalidad diferente que se observó reflejada en el resultado final.

En el minuto 9, Boca Juniors abrió el marcador de La Bombonera. El centro delantero uruguayo Miguel Merentiel aprovechó un error defensivo de Banfield y envió la pelota al fondo de la red. Fue un pase exquisito de Paredes para que Aguirre le gane las espaldas a Maldonado para un centro de gol. Se reclamó poruna infracción que no exisitió pero le puso suspenso a la decisión final.

Cavani y Merentiel terminaron con la sequía goleadora

Con el 0-1 Banfield fue de manera desordenada pero intensa por el empate. Lo tuvo Mauro Méndez pero le faltaron ideas, peso ofensivo y mucho más. No amenazó demasiado y demostró que no tiene armas para hacerlo más allá de sus ganas.

A los 36 minutos, el elenco de La Ribera concretó el 2-0 en el marcador y selló su triunfo. El centro delantero uruguayo Edinson Cavani aprovechó un rebote dentro del área chica y con un cabezazo envió la pelota al fondo del arco banfileño. Y telón para una noche azul y oro.

