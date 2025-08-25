Para Giampaoli, Gimnasia debe hacerse fuerte de local sí o sí

ENVIADO ESPECIAL A SAN JUAN

A pesar de la derrota, Renzo Giampaoli redondeó una buena actuación en San Juan. El central, que se quedó con el puesto de primer marcador central tras la desvinculación de Leonardo Morales, ha mostrado un buen nivel en este torneo Clausura y mucho tuvo que ver la llegada de Alejandro Orfila, quien le dió confianza cuando el defensor formado en Boca estaba más cerca de irse del club que de esta continuidad que logró en el conjunto titular.

- ¿Fue una derrota durisima?

- Sí. Fuimos a San Juan a buscar la victoria o por lo menos llevarnos un punto pero nos encontramos con el penal justo en el momento en que empezábamos a agarrar la pelota y poder jugar un poco. El fútbol es así y hay que seguir trabajando para sacar esto adelante.

- ¿Fue penal?

- Creo que arranca en un lateral que era para nosotros y cobró para ellos. Después hay un foul a Nico Garayalde -que le termina sacando el botín- y terminan sacando el centro. La mano es clara, Gastón en ningún momento puede llegar a sacar la mano. Esto es así, el fútbol argentino es muy competitivo. Creo que habíamos arrancado bien el segundo tiempo, dominando, pero nos encontramos con esa jugada que nos costó caro.

- ¿Con el protocolo vigente es muy difícil que no sancionen como penal este tipo de manos?

- Es una jugada muy rápida, con el jugador de San Martín a un metro de distancia. Gastón no llega nunca a sacar la mano pero, hoy en día con el VAR, es mucho más complejo todo.

- ¿Miran de reojo la tabla anual?

- Creo que es partido a partido. Tenemos que enfocarnos en el partido que viene, corregir los errores que tuvimos y tratar de hacernos fuertes de local en los próximos dos partidos para seguir sumando.

- En el primer tiempo les llegaron mucho, no tuvieron tanto juego y tuviste mucho trabajo, sacando de cabeza.

- Arrancamos medio incómodos. También nos sucedió en el partido pasado de local, no le encontrábamos la vuelta en el mediocampo.

- ¿Cómo estás viviendo está continuidad de partidos como titular?

- Se fue Leo, me tocó entrar en su puesto y me siento muy cómodo. Desde que llegó Ale (Orfila) que me dió la confianza y estoy afirmándome con Gastón. Espero seguir dando lo mejor para el equipo.

- Se sumó un nombre importante como Germán Conti, ¿cómo es la competencia?

- Muy sana. Tiene una gran carrera y estamos todos para sumar. Hoy me toca a mí, capaz que mañana le toca al Flaco. Hay que tirar hacia adelante.

- Es la continuidad que viniste a buscar a Gimnasia.

- Obvio. Estuve ahí de irme a mitad de año, justo llegó Ale y me convenció. Gracias a Dios estoy sumando minutos y me estoy sintiendo muy bien.

- ¿La derrota en San Juan los obliga de otra manera para encarar el partido?

- Todos los partidos son importantes. Sabemos en la situación en que estamos, la situación del club. Miramos la tabla y se hace todo mucho más difícil pero saldremos a dar la cara en casa para quedarnos con los tres puntos.