Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Fin de semana tenso

Fuerte operativo en Meridiano V por manteros de parque Saavedra

La comuna inauguró un espacio en Villa Elvira para los feriantes del predio de 12 y 64. Estos advierten que el lugar “no alcanza”

25 de Agosto de 2025 | 02:15
Edición impresa

Con la presencia de feriantes, patrullas municipales y operativos de seguridad, los vecinos del barrio Meridiano V vivieron un fin de semana de tensión y conflicto.

Ayer se vivió otra jornada compleja en 72 entre 17 y 19, por la presencia de los manteros de Parque Saavedra, quienes protestaron y pidieron un lugar en ese espacio de la Ciudad, pegado a la Circunvalación.

Todo comenzó el sábado, cuando sin autorización municipal y ante las obras de renovación en el Parque Saavedra, cientos de manteros se desplegaron en el corredor verde de la avenida de Circunvalación con el objetivo de armar sus nuevos puestos de trabajo.

El desembarco de los manteros del Parque Saavedra a Meridiano V, provocó una respuesta inmediata: un fuerte operativo de la Comuna con intervención policial que permaneció durante todo el sábado. La misma contó con policía bonaerense, secretaría de Seguridad y Control Urbano.

Tras el sábado en pugna, el domingo por la mañana decenas de patrullas se subieron al predio verde de Meridiano V para impedir la presencia de feriantes. Esto provocó que los manteros se congreguen en la esquina de 19 y 72. Allí, con pancartas y afiches expresaron su reclamo contra el Municipio. “Queremos trabajar”, “No queremos planes, tarjetas. Sólo un espacio para trabajar” y “Somos feriantes, no delincuentes”, fueron algunos de los carteles exhibidos.

Durante toda la jornada, cientos de manteros expresaron su reclamo con cánticos, pancartas y afiches. Para ello, convocaron a una “mateada”. Sin embargo, desde temprano las patrullas se ubicaron arriba del predio.

LE PUEDE INTERESAR

Capacitación en RCP para salvar vidas

LE PUEDE INTERESAR

Desde el jueves IPS paga las jubilaciones y pensiones

Uno de los feriantes, contó a EL DIA: “Nos juntamos tipo 10 de la mañana para hacer una mateada, pero nos contaron que antes que lleguemos ya había más de 50 patrullas que subieron al predio verde de Meridiano V para que no podamos tirar la manta. Vamos a ir de nuevo y vamos a llevar nuestras banderas”, advirtió.

La protesta se desarrolló durante todo el día.

Lo cierto es que, en el marco de la renovación del parque de 66 (según fuentes oficiales duraría tres meses la obra), la Comuna inauguró un nuevo espacio en Villa Elvira para la relocalización de los feriantes de Parque Saavedra.

Situado en 96 y 117, cuenta con estacionamiento, gazebos y un sector gastronómico, entre otras cosas. Pero, los feriantes de Saavedra, no están de acuerdo con la mudanza. Para los manteros ese lugar no alcanza para los feriantes.

Desde la Comuna, detallaron que además de la relocalizacióna a Villa Elvira, la propuesta ofrece capacitación en oficios.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

se observaron decenas de patrullas en 17 y 72 / el dia

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Tirate o te doy un tiro”: lo amenazaron con un arma y saltó de su auto en movimiento en La Plata

Gimnasia mostró muy poco en San Juan y perdió ante San Martín 1 a 0 por un gol de penal

Profundo dolor: un docente de la UNLP murió durante una asamblea por salarios y medidas de fuerza

“El fentanilo pudo haber explotado" y "escondieron reactivos vencidos": más chats del personal del laboratorio

Estudiantes, ahora, piensa en las otras copas

VIDEO.- Fantino estalló por las presuntas coimas en el Gobierno: "Si chorearon que vayan a Guantánamo"

La agenda completa para disfrutar este sábado en La Plata

Otra tragedia en la Ruta 5: choque frontal y tres muertos en Pehuajó
+ Leidas

Subas en las expensas: entre el 3 y 5 por ciento en septiembre

Con bajas y un regreso el Barba dio a conocer la lista de convocados

Victoria Donda y Amado Boudou, al frente de dos materias en Periodismo

Por el triunfo: Estudiantes intentará recuperarse con Aldosivi

La Universidad con otra semana corta por un paro de los docentes

Presuntas coimas: peritan celulares de sospechosos

Poné a Francella

Para Giampaoli, Gimnasia debe hacerse fuerte de local sí o sí
Últimas noticias de La Ciudad

La Universidad con otra semana corta por un paro de los docentes

La artista platense que deslumbró con su arte en el exilio

Subas en las expensas: entre el 3 y 5 por ciento en septiembre

Vecinos movilizados por la tala de eucaliptos
Deportes
Por el triunfo: Estudiantes intentará recuperarse con Aldosivi
Con bajas y un regreso el Barba dio a conocer la lista de convocados
Flamengo se mide ante Vitória por el torneo local
Para Giampaoli, Gimnasia debe hacerse fuerte de local sí o sí
El equipo necesita una vuelta de tuerca
Policiales
VIDEO. “Venganza ardiente”: una deuda, la pista de un incendio feroz
Reinician la ronda de indagatorias a causa del fentanilo contaminado
Juzgan a un policía por una tragedia en Wilde
Delito juvenil “en línea”: violencia y redes sociales
Macabro hallazgo en San Antonio de Areco
Espectáculos
“Cornudo”: Mirtha se metió en la separación de Accardi
Monica Lewinsky ayuda a Amanda Knox a contar su historia
Bombazo: Nicolas Cage, cerca de firmar para ser el próximo “True Detective”
Adiós a Norma Beatriz Nolan, primera argentina que fue Miss Universo
Pampita y su reconciliación: “Mi realidad era otra, no pensé que iba a cambiar”
Información General
Crece el malestar psicológico: afecta a casi un tercio de los argentinos
La fertilidad masculina se redujo a la mitad en apenas cincuenta años
Aerolíneas Argentinas cancelará este domingo 46 vuelos por el paro de los Controladores aéreos
Turbulencias aéreas: el cambio climático las agrava
Registran un récord histórico de ballenas francas australes

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla