Fuerte operativo en Meridiano V por manteros de parque Saavedra

La comuna inauguró un espacio en Villa Elvira para los feriantes del predio de 12 y 64. Estos advierten que el lugar “no alcanza”
Con la presencia de feriantes, patrullas municipales y operativos de seguridad, los vecinos del barrio Meridiano V vivieron un fin de semana de tensión y conflicto.
Ayer se vivió otra jornada compleja en 72 entre 17 y 19, por la presencia de los manteros de Parque Saavedra, quienes protestaron y pidieron un lugar en ese espacio de la Ciudad, pegado a la Circunvalación.
Todo comenzó el sábado, cuando sin autorización municipal y ante las obras de renovación en el Parque Saavedra, cientos de manteros se desplegaron en el corredor verde de la avenida de Circunvalación con el objetivo de armar sus nuevos puestos de trabajo.
El desembarco de los manteros del Parque Saavedra a Meridiano V, provocó una respuesta inmediata: un fuerte operativo de la Comuna con intervención policial que permaneció durante todo el sábado. La misma contó con policía bonaerense, secretaría de Seguridad y Control Urbano.
Tras el sábado en pugna, el domingo por la mañana decenas de patrullas se subieron al predio verde de Meridiano V para impedir la presencia de feriantes. Esto provocó que los manteros se congreguen en la esquina de 19 y 72. Allí, con pancartas y afiches expresaron su reclamo contra el Municipio. “Queremos trabajar”, “No queremos planes, tarjetas. Sólo un espacio para trabajar” y “Somos feriantes, no delincuentes”, fueron algunos de los carteles exhibidos.
Durante toda la jornada, cientos de manteros expresaron su reclamo con cánticos, pancartas y afiches. Para ello, convocaron a una “mateada”. Sin embargo, desde temprano las patrullas se ubicaron arriba del predio.
Uno de los feriantes, contó a EL DIA: “Nos juntamos tipo 10 de la mañana para hacer una mateada, pero nos contaron que antes que lleguemos ya había más de 50 patrullas que subieron al predio verde de Meridiano V para que no podamos tirar la manta. Vamos a ir de nuevo y vamos a llevar nuestras banderas”, advirtió.
La protesta se desarrolló durante todo el día.
Lo cierto es que, en el marco de la renovación del parque de 66 (según fuentes oficiales duraría tres meses la obra), la Comuna inauguró un nuevo espacio en Villa Elvira para la relocalización de los feriantes de Parque Saavedra.
Situado en 96 y 117, cuenta con estacionamiento, gazebos y un sector gastronómico, entre otras cosas. Pero, los feriantes de Saavedra, no están de acuerdo con la mudanza. Para los manteros ese lugar no alcanza para los feriantes.
Desde la Comuna, detallaron que además de la relocalizacióna a Villa Elvira, la propuesta ofrece capacitación en oficios.
se observaron decenas de patrullas en 17 y 72 / el dia
