RESISTIÓ UN ROBO A TIROS Y MURIÓ UN NENE DE 10 AÑOS

Juzgan a un policía por una tragedia en Wilde

El 22 de septiembre se hará la primera audiencia bajo el sistema de jurados. Debatirán el exceso en la legítima defensa

Juzgan a un policía por una tragedia en Wilde

Bastian Escalante

25 de Agosto de 2025 | 02:26
Edición impresa

El policía Juan Alberto García Tonzo, acusado de enfrentarse a tiros con delincuentes y matar a Bastian Escalante en la localidad bonaerense de Wilde, irá a juicio por jurados y será juzgado a partir del 22 de septiembre.

El Poder Judicial bonaerense estableció que Tonzo será juzgado por el delito de tentativa de homicidio con arma de fuego en contexto de exceso de legítima defensa, concursando idealmente con homicidio cometido con arma de fuego, con dolo eventual, en carácter de autor, en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Avellaneda desde el 22 de septiembre hasta el 24 del mismo mes.

El fiscal Juan Ignacio Colazo, de la UFI del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2, acreditó en su pedido de juicio, al que accedió este diario, que “el 10 de julio del 2024 por la noche, en inmediaciones de las intersecciones de las calles Caxaraville y Friuli, en Wilde, al menos cuatro delincuentes, todos menores, abordaron al policía para robarle su moto”.

Al no lograrlo, Tonzo repelió la agresión y comenzó a efectuar disparos con su arma reglamentaria excediéndose en su legítima defensa, ya que la agresión “había finalizado con la huida de los imputados, pero, no obstante, el efectivo continuó efectuando disparos en dirección a donde escapaban los ladrones”.

Ese accionar representó un daño para terceras personas, en este caso Bastian, de 10 años, quien fue alcanzado por uno de los tiros cuando salía del club con su mamá y andaba en bicicleta.

Las cámaras de seguridad registraron el momento del intento de robo, el accionar de Tonzo y cuando el pequeño se cayó tras recibir el disparo. A su vez, las pericias balísticas halladas en el lugar determinaron que todas las vainas pertenecen al arma del policía.

Delito juvenil “en línea”: violencia y redes sociales

Macabro hallazgo en San Antonio de Areco

También, los indicios de autoría y responsabilidad surgen de los videos aportados por testigos, la propia admisión que hace el delincuente detenido Thiago Uriel Fras en el intento de robo y, por último, de haberse hallado en el lugar del hecho la moto que utilizaron Ian Orlando Falcon y Farias, así como una zapatilla tirada.

Los delincuentes, todos menores que se encuentran detenidos y serán juzgados por pertenecer a una banda que realizaba robos en la zona, fueron identificados como T. U. F.; I. O. F., de 16 años; L. D. N., de 14; y M. A. M., de 17 años.

A un año del crimen de BastianJohana, la madre de Bastian, hizo declaraciones a la prensa, donde expresó que “no están siendo unos días muy fáciles” a raíz del primer aniversario que se cumple del crimen.

“A mi hijo lo recuerdo de todas las formas posibles, sobre todo por su sonrisa que me impulsa a seguir para levantarme y seguir hasta el final con todo el juicio”, manifestó Johana sobre la ausencia del niño.

“A un año, seguimos con el mismo dolor y seguramente lo vamos a llevar siempre porque el policía que mató a Bastian nos arrebató lo más preciado”, añadió.

“Hoy ya no vivimos, junto con mi marido sobrevivimos el día a día”, concluyó Johana con respecto al difícil presente que atraviesa por el crimen del menor.

