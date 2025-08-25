Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |INVESTIGAN UNA TRAGEDIA PASIONAL

Macabro hallazgo en San Antonio de Areco

Macabro hallazgo en San Antonio de Areco

El coche donde estaban los cuerpos. Investigan un caso pasional / Web

25 de Agosto de 2025 | 02:24
Edición impresa

Un hombre y una mujer fueron hallados sin vida dentro de un auto baleado, en la localidad bonaerense de San Antonio de Areco.

Según trascendió, el Chevrolet Onix tiene radicación en Tigre. Los dos cuerpos estaban dentro del auto en un camino vecinal, cerca de Ruta 8 y detrás del barrio privado “Haras Vacaciones”.

De acuerdo con videos que se difundieron en redes sociales, el vehículo tenía el tanque de nafta abierto con un trapo dentro, lo que deba la sensación de que iba a ser prendido fuego.

Un vecino que pasaba por el lugar lo vio y llamó al 911.

Una de las primeras hipótesis es que el hombre le disparó a la mujer y luego se quitó la vida, ya que el sujeto estaba sentado en la parte del conductor con un tiro en la cabeza, y un arma tirada al lado, mientras que la otra víctima estaba en el asiento de atrás.

En la escena hallaron alrededor de 7 cartuchos intactos de 9 milímetros entre el capot y el parabrisas. Además, tenía un trapo colgando en tapa de carga de combustible.

Fuentes con acceso al caso indicaron que la hipótesis principal en las primeras horas de investigación es un homicidio seguido de suicido: ella habría sido asesinada en otro lugar, trasladada en el vehículo hasta la zona del hallazgo y, antes de incendiar el auto, el hombre finalmente desistió y se quitó la vida.

Interviene la UFI N° 6 del departamento judicial de Mercedes, a cargo del fiscal Luis Emilio Carcagno.

