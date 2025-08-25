Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Reclaman por el patrimonio forestal

Vecinos movilizados por la tala de eucaliptos

La intervención en ejemplares de Gonnet puso en alerta al barrio, donde afirman la especie es parte de la identidad de la zona

Vecinos movilizados por la tala de eucaliptos

Así quedaron los eucaliptos sin ramas y copa tras la poda realizada.

25 de Agosto de 2025 | 02:17
Edición impresa

Los vecinos de 18 entre 489 y 490, reclamaron al municipio por la tala de árboles que se produjo el fin de semana. Afirman que el operativo afectó a la identidad del barrio.

Con temor a que se expanda el talado de eucaliptos, los vecinos salieron al cruce al observar que ha quedado sólo el tronco.

"Queremos que la especie sobreviva, te dan ganas de llorar. Está bien que se poden, pero que se cortan solo las ramas", dijo una vecina que prefirió no dar su identidad. La poda, autorizada por Espacios Verdes, seguirá hasta este miércoles 27 de agosto.

“Uno no está en contra de la poda, pero que no arruine la especie; que se haga con un criterio de preservación del árbol”, manifestó una frentista de la zona.

Los eucaliptos, de unos 80 años y ubicados “en una calle muy transitada”, necesitan una poda de sus ramas, “pero no la tala abrupta que se realizó. Por lo menos que brinden una explicación”, dijeron desde esa cuadra.

Además de eucaliptos, predominan frescos y moras en el espacio público afectado que buscan preservar los vecinos.

RIESGO PARA LA SEGURIDAD VIAL

Los restos de la tala quedaron dispersos en la vereda y en la calle generan problemas para el tránsito y ponen en riesgo la seguridad vial de esa zona, afirmaron los vecinos, visiblemente enojados por la medida adoptada.

Además, según expresaron los vecinos, cortaron con la motosierra no solo las ramas sino también cables de los servicios instalados en la cuadra.

Varios residentes de la zona realizaron reclamos al 147, de la Municipalidad.

TALA DE UN PLÁTANO

Como antecedente, se encuentra la tala de un plátano en la localidad de Arturo Seguí, realizada días atrás.

Según marcaron los vecinos, los que pidieron la tala son miembros de la “Biblioteca Mafalda y Libertad” y habrían contado con el asesoramiento de Espacios Verdes de la Comuna. Sin embargo, otra voz vecinal expresó “es un árbol centenario. Es parte de nuestra historia”.

 

