Vecinos movilizados por la tala de eucaliptos

Los vecinos de 18 entre 489 y 490, reclamaron al municipio por la tala de árboles que se produjo el fin de semana. Afirman que el operativo afectó a la identidad del barrio.

Con temor a que se expanda el talado de eucaliptos, los vecinos salieron al cruce al observar que ha quedado sólo el tronco.

"Queremos que la especie sobreviva, te dan ganas de llorar. Está bien que se poden, pero que se cortan solo las ramas", dijo una vecina que prefirió no dar su identidad. La poda, autorizada por Espacios Verdes, seguirá hasta este miércoles 27 de agosto.

“Uno no está en contra de la poda, pero que no arruine la especie; que se haga con un criterio de preservación del árbol”, manifestó una frentista de la zona.

Los eucaliptos, de unos 80 años y ubicados “en una calle muy transitada”, necesitan una poda de sus ramas, “pero no la tala abrupta que se realizó. Por lo menos que brinden una explicación”, dijeron desde esa cuadra.

Además de eucaliptos, predominan frescos y moras en el espacio público afectado que buscan preservar los vecinos.

RIESGO PARA LA SEGURIDAD VIAL

Los restos de la tala quedaron dispersos en la vereda y en la calle generan problemas para el tránsito y ponen en riesgo la seguridad vial de esa zona, afirmaron los vecinos, visiblemente enojados por la medida adoptada.

Además, según expresaron los vecinos, cortaron con la motosierra no solo las ramas sino también cables de los servicios instalados en la cuadra.

Varios residentes de la zona realizaron reclamos al 147, de la Municipalidad.

TALA DE UN PLÁTANO

Como antecedente, se encuentra la tala de un plátano en la localidad de Arturo Seguí, realizada días atrás.

Según marcaron los vecinos, los que pidieron la tala son miembros de la “Biblioteca Mafalda y Libertad” y habrían contado con el asesoramiento de Espacios Verdes de la Comuna. Sin embargo, otra voz vecinal expresó “es un árbol centenario. Es parte de nuestra historia”.