Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

Otro incendio en el centro de La Plata tuvo en vilo a los vecinos: tensión y susto en 6 y 44

Otro incendio en el centro de La Plata tuvo en vilo a los vecinos: tensión y susto en 6 y 44

Otro incendio en el centro de La Plata. Esta vez ardió un taller de motos de 6 y 44

25 de Agosto de 2025 | 06:46

Escuchar esta nota

Otra vez en el centro de La Plata se desató un incendio que generó susto y tensión. Tras el fuego y el derrumbe del depósito de Alosise en diagonal 77 y 48, esta madrugada se temió lo peor muy cerca de allí.

Es que ardió un taller de motos ubicado en 6 entre 43 y 44 y los bomberos tuvieron que realizar un enorme trabajo para poder controlarlo. Incluso hasta pasadas las 6 de la mañana se mantenía un fuerte operativo.

El incendio provocó un gran temor debido a que arriba del local hay un complejo habitacional, por lo que los vecinos debieron ser evacuados. Es por eso que debieron aguardar en plena calle hasta el momento que extinguieron las llamas, y que se comprobara que no había riesgos en el edificio por los daños que dejó el fuego.

"Se veían unas llamas enormes que salían del local de motos", le dijeron a este diario los vecinos al WhatsApp de EL DIA (+5492214779896). "Después del incendio en el depósito pensamos lo peor. Estábamos todos los vecinos en la calle a la madrugada viendo si el fuego tomaba o no la parte de arriba, donde vive mucha gente. Por suerte llegaron a sacarlos a todos".

Lo cierto es que ahora la justicia investiga cómo se originó el fuego, por lo que peritos trabajan en el lugar.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. “Venganza ardiente”: una deuda, la pista del incendio feroz en la concesionaria de La Plata

LE PUEDE INTERESAR

Reinician la ronda de indagatorias a causa del fentanilo contaminado
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Otro incendio en el centro de La Plata. Esta vez ardió un taller de motos de 6 y 44

Otro incendio en el centro de La Plata. Esta vez ardió un taller de motos de 6 y 44

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Tirate o te doy un tiro”: lo amenazaron con un arma y saltó de su auto en movimiento en La Plata

Gimnasia mostró muy poco en San Juan y perdió ante San Martín 1 a 0 por un gol de penal

Profundo dolor: un docente de la UNLP murió durante una asamblea por salarios y medidas de fuerza

“El fentanilo pudo haber explotado" y "escondieron reactivos vencidos": más chats del personal del laboratorio

Estudiantes, ahora, piensa en las otras copas

VIDEO.- Fantino estalló por las presuntas coimas en el Gobierno: "Si chorearon que vayan a Guantánamo"

La agenda completa para disfrutar este sábado en La Plata

Otra tragedia en la Ruta 5: choque frontal y tres muertos en Pehuajó
+ Leidas

Estudiantes va por la recuperación y la punta ante Aldosivi en UNO: formaciones, hora y TV

Victoria Donda y Amado Boudou, al frente de dos materias en Periodismo

Con bajas y un regreso el Barba dio a conocer la lista de convocados

VIDEO. “Venganza ardiente”: una deuda, la pista del incendio feroz en la concesionaria de La Plata

La Universidad con otra semana corta por un paro de los docentes

Presuntas coimas: peritan celulares de ex funcionarios y empresarios sospechosos

Vecinos movilizados por la tala de eucaliptos

Otro incendio en el centro de La Plata tuvo en vilo a los vecinos: tensión y susto en 6 y 44
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. “Venganza ardiente”: una deuda, la pista del incendio feroz en la concesionaria de La Plata

Reinician la ronda de indagatorias a causa del fentanilo contaminado

Juzgan a un policía por una tragedia en Wilde

Delito juvenil “en línea”: violencia y redes sociales
La Ciudad
¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Los números que salieron este lunes en EL DIA
La Universidad con otra semana corta por un paro de los docentes
La artista platense que deslumbró con su arte en el exilio
Subas en las expensas de La Plata: entre el 3 y 5 por ciento en septiembre
Vecinos movilizados por la tala de eucaliptos
Deportes
Estudiantes va por la recuperación y la punta ante Aldosivi en UNO: formaciones, hora y TV
Con bajas y un regreso el Barba dio a conocer la lista de convocados
Flamengo se mide ante Vitória por el torneo local
Para Giampaoli, Gimnasia debe hacerse fuerte de local sí o sí
El equipo necesita una vuelta de tuerca
Espectáculos
“Cornudo”: Mirtha se metió en la separación de Accardi
Monica Lewinsky ayuda a Amanda Knox a contar su historia
Bombazo: Nicolas Cage, cerca de firmar para ser el próximo “True Detective”
Adiós a Norma Beatriz Nolan, primera argentina que fue Miss Universo
Pampita y su reconciliación: “Mi realidad era otra, no pensé que iba a cambiar”
Información General
Crece el malestar psicológico: afecta a casi un tercio de los argentinos
La fertilidad masculina se redujo a la mitad en apenas cincuenta años
Aerolíneas Argentinas cancelará este domingo 46 vuelos por el paro de los Controladores aéreos
Turbulencias aéreas: el cambio climático las agrava
Registran un récord histórico de ballenas francas australes

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla