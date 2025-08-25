Otro incendio en el centro de La Plata tuvo en vilo a los vecinos: tensión y susto en 6 y 44

Otro incendio en el centro de La Plata. Esta vez ardió un taller de motos de 6 y 44

Otra vez en el centro de La Plata se desató un incendio que generó susto y tensión. Tras el fuego y el derrumbe del depósito de Alosise en diagonal 77 y 48, esta madrugada se temió lo peor muy cerca de allí.

Es que ardió un taller de motos ubicado en 6 entre 43 y 44 y los bomberos tuvieron que realizar un enorme trabajo para poder controlarlo. Incluso hasta pasadas las 6 de la mañana se mantenía un fuerte operativo.

El incendio provocó un gran temor debido a que arriba del local hay un complejo habitacional, por lo que los vecinos debieron ser evacuados. Es por eso que debieron aguardar en plena calle hasta el momento que extinguieron las llamas, y que se comprobara que no había riesgos en el edificio por los daños que dejó el fuego.

"Se veían unas llamas enormes que salían del local de motos", le dijeron a este diario los vecinos al WhatsApp de EL DIA (+5492214779896). "Después del incendio en el depósito pensamos lo peor. Estábamos todos los vecinos en la calle a la madrugada viendo si el fuego tomaba o no la parte de arriba, donde vive mucha gente. Por suerte llegaron a sacarlos a todos".

Lo cierto es que ahora la justicia investiga cómo se originó el fuego, por lo que peritos trabajan en el lugar.