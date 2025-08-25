Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |UN FENÓMENO QUE PREOCUPA

Delito juvenil “en línea”: violencia y redes sociales

Delito juvenil “en línea”: violencia y redes sociales

En línea. El delito juvenil se muestra en las redes sociales / Web

25 de Agosto de 2025 | 02:25
Edición impresa

La Plata atraviesa un fenómeno que inquieta a la Justicia, a las fuerzas de seguridad y a la propia sociedad: adolescentes que no solo se involucran en hechos delictivos, sino que además eligen mostrarse en las redes sociales como si se tratara de una exhibición de prestigio o poder. Con celulares en mano, los jóvenes graban asaltos, exhiben armas o posan con elementos robados y, en cuestión de horas, esos contenidos circulan en WhatsApp, Instagram o TikTok, generando un efecto contagio entre sus pares.

El fenómeno no es nuevo, pero en los últimos meses adquirió una visibilidad preocupante en distintos barrios de la capital bonaerense.

Para muchos especialistas, las redes funcionan como un escenario paralelo donde los menores buscan validación social, en un contexto marcado por la marginalidad y la falta de oportunidades.

“Se construye una identidad sobre la base del riesgo y la violencia, y esa exposición se vuelve tan importante como el propio hecho delictivo”, explican investigadores judiciales que siguen de cerca estas dinámicas.

La llamada Megatoma de Los Hornos, surgida en 2020 como una de las ocupaciones de tierras más grandes del país, quedó en el centro de la escena tras la muerte de un adolescente de 16 años, quien perdió la vida a manos de un policía.

El caso reabrió el debate sobre la situación de cientos de familias que sobreviven en condiciones precarias y donde, según fuentes policiales y vecinales, proliferan los refugios de delincuentes, que operan en distintos puntos de la Ciudad.

Macabro hallazgo en San Antonio de Areco

Detectaron una red de atención médica trucha tras una muerte por mala praxis

Allí conviven historias de vulnerabilidad extrema con dinámicas delictivas cada vez más violentas.

La ausencia de infraestructura básica, sumada a la falta de acceso a la educación y al empleo formal, alimenta un caldo de cultivo donde los jóvenes encuentran en la delincuencia -y en la validación digital de esa conducta- un camino para afirmarse dentro del grupo.

Los investigadores advierten que el registro audiovisual de los delitos cumple un doble propósito: por un lado, refuerza la pertenencia a un grupo; por otro, se convierte en un mensaje desafiante hacia la autoridad y hacia otros sectores juveniles.

Mientras la muerte del adolescente en Los Hornos sigue generando repercusiones, la situación plantea un desafío de fondo: cómo intervenir en un fenómeno que combina marginalidad estructural, delitos cometidos por menores y la sobreexposición en redes sociales.

