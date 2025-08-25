Quejas de la oposición por la suba del boleto

El candidato a concejal de Somos Buenos Aires Leandro Bazze se quejó ayer por el aumento del boleto de micros, del orden del 4 por ciento a partir de septiembre, al tiempo que reprochó que el ajuste se da en un contexto de “sistema cada vez más deficiente”.

“El colectivo está representando una carga importantísima en cada hogar platense que se está ajustando a más no poder”, cuestionó el radical.