Desde el jueves IPS paga las jubilaciones y pensiones

El próximo jueves, el Instituto de Previsión Social (IPS) comenzará con el pago de las jubilaciones y pensiones de agosto.

El cronograma es el siguiente:

Jueves 28 de agosto:

Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3 y pensiones sociales - no contributivas- con DNI terminados en 0, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Viernes 29 de agosto:

Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6 ,7, 8 y 9.

El organismo previsional recordó además que el vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de septiembre de 2025.

ANSES

Por otra parte, hoy Anses paga los haberes a jubilados y pensionados que superan el haber mínimo y cuyo DNI finaliza en 2 y 3.

En tanto, también reciben el pago los beneficiarios de la Prestación por Desempleo con DNI terminados en 2 y 3.