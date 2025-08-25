Dejó su casa un día y el delito no la perdonó

Coimas en ANDIS: el Gobierno busca mostrar reacción y ordena una auditoría "urgente"
Coimas en ANDIS: el Gobierno busca mostrar reacción y ordena una auditoría "urgente"
Una mujer de 44 años denunció un robo en su departamento de la avenida 53 esquina 18, del que estuvo ausente un día por razones laborales y personales.
Fue el sábado pasado -cerca de las cuatro de la tarde- que, al regresar, observó que una puerta lateral de vidrio de su edificio estaba abierta.
A esa señal, que le llamó la atención, se le sumó otra mucho más contundente, ya que, al llegar a su vivienda en el segundo piso, el acceso se encontraba directamente forzado.
Fue solo un empujón -de la puerta- lo que le permitió descubrir que le habían robado todo.
Entre los faltantes detalló una notebook y un teléfono celular.
Al parecer, por comentarios en un grupo de WhatsApp interno, dentro del PH habrían visto merodear a dos jóvenes, que no vivían en ninguna unidad funcional y se presume que serían los responsables del hecho.
La causa está a cargo de la UFI Nº 9 de Autores Ignorados.
