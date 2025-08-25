Ya fue: Gimena Accardi y Nico Vázquez firmaron el divorcio con un llamativo gesto 

Gimena Accardi y Nico Vázquez ya están oficialmente divorciados. Se separaron luego de 18 años de relación.

Ambos admitieron que llevaban un año intentando revertir una crisis, pero no lo lograron. Que Nico haya descubierto que la actriz le fue infiel fue la gota que rebalsó el vaso.

Por otra parte, el nombre de Andrés Gil, como el supuesto tercero en discordia. Accardi lo despegó, pero ciertos pasos que dieron Cande Vetrano pareja de Gil y Lali Espósito amiga de ambos, sumó más dudas que certezas.

De todos modos, la pareja firmó el divorcio, y hubo detalles que llamaron la atención. “Fueron juntos, estaban todos muy conmovidos. Se dio todo en un ambiente que hasta el mismo abogado decía que nunca había visto uno igual”, contaron en la tele.

Asimismo, remarcaron: “Ellos van a seguir siendo familia, se van a seguir queriendo. No como pareja, pero todo fue de común acuerdo, todo firmado, todo cerrado y sin ningún problema”.

Los dos señalaron que todo lo que hicieron juntos se va a dividir en partes iguales. De hecho, Nico ya le dejó la casa en zona norte mientras conservará un departamento en el centro porteño, en el que está viviendo actualmente.