Berisso: Mordió a un policía para evitar que lo sacaran de la casa de su ex pareja

Un joven de 18 años fue detenido en las últimas horas tras agredir a personal policial, cuando el comando de patrullas se encontraba realizando un operativo en la casa en la que se concretó la captura. Según fuentes policiales, el sujeto arremetió contra uno de los uniformados mordiéndole la zona del gemelo derecho cuando se encontraba en el suelo, reducido por otro efectivo.

La efervescencia del adolescente se generó cuando los policías se hicieron presentes en una vivienda de la vecina localidad de Berisso, ante el llamado de la dueña de casa que aseguraba que un joven había irrumpido en su domicilio. Rápidamente se montó un operativo con el objetivo de detener a quien, hasta ese momento, se creía que era un ladrón.

Pero grande fue la sorpresa de los efectivos cuando llegaron a la casa de la denunciante, en 123 entre 77 y 78. La propia mujer de unos 45 años años de edad manifestó que el adolescente que se encontraba en el patio de su casa había sido su pareja tiempo atrás y que, tras algunos avatares, habían decidido poner fin a su relación amorosa.

Pero lejos de comprender que el vínculo había llegado a su fín, el joven de 18 años ingresó a la casa de su ex, según él, con el objetivo de mantener “una última charla” con la denunciante y recibir de parte de esta “una explicación”. La mujer intentó convencerlo para que abandonara su domicilio, pero al ver que el sujeto estaba decidido a quedarse, fue que decidió dar aviso a la policía.

Al parecer, el arribo de la policía al lugar no cayó nada bien al joven que una vez que advirtió su presencia comenzó a lanzar toda clase de insultos. Ante la delicada situación que se presentaba, los efectivos ingresaron a la casa e intentaron persuadir al joven para que se fuera.

Pero los esfuerzos fueron en vano. El joven no sólo estaba decidido a quedarse, si no que también pedía a los policías que se retiraran y lo dejaran sólo con su ex pareja. Ante la negativa del joven a la invitación a irse que le estaban haciendo, la policía procedió a la detención del hombre. Pero esta no fue una tarea fácil, ya que el sujeto opuso resistencia lanzando golpes de puño y patadas contra los efectivos.

Justo cuando parecía que la situación se tornaba incontrolable uno de los policías redujo al joven utilizando “la fuerza mínima e indispensable”. Ya en el piso y cuando la tensión comenzaba a bajar, en un intento por zafarse el sujeto lanzó su último ataque contra uno de los efectivos. Según el parte policial, la mordedura que recibió el policía se trató de una lesión “leve” que “no reportó mayores complicaciones”.

Quien sí quedó complicado fue el adolescente de 18 años. Además de ser detenido y trasladado al destacamento de Villa Progreso, quedó formalizado por los delitos de atentado, resistencia a la autoridad, lesiones y violación de domicilio.