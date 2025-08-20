Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡$9.000.000! El Súper Cartonazo vacante y mañana pedí la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Policiales

Delincuente robó golosinas y una desmalezadora de un Club de La Plata

Delincuente robó golosinas y una desmalezadora de un Club de La Plata
20 de Agosto de 2025 | 12:06

Escuchar esta nota

Un hecho verdaderamente indignante ocurrió este miércoles a la madrugada en la zona oeste de La Plata, cuando un delincuente quedó filmado tras ingresar al Club Estudiantes de Los Hornos y robarse una desmalezadora y golosinas que eran para los festejos del Día del Niño en la institución. 

Todo ocurrió hoy a la madrugada, pasadas las 3:30 AM, cuando el delincuente ingresó caminando para luego forzar una puerta e ingresar al predio ubicado en la calle 70 entre 141 y 142.

Según fuentes que accedió EL DIA, contaron que el implicado provocó daños en uno de los ambientes, se llevó una desmaleazadora naftera y golosinas que eran para el festejo del Día del Niño.

Por último, hasta ahora el implicado no fue detenido y lo siguen investigando por las cámaras de seguridad de la zona oeste platense. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Quiénes son los ex rugbiers de La Plata condenados a pagar $110 millones por desfigurar a un joven: apelarían el fallo

¡$9.000.000! El Súper Cartonazo vacante y mañana pedí la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Estudiantes ante Cerro Porteño, por el pase a cuartos de final de la Libertadores: formaciones, hora y TV

Briasco será baja y Orfila busca su reemplazante

La ciclogénesis dejó en La Plata más de 100 milímetros de agua: toda la lluvia de un mes, en poco más de un día

El escándalo del año: Gime Accardi confesó la infidelidad pero negó que Andrés Gil haya sido su amante

Qué se sabe del presunto abuso a una beba de seis meses en La Plata: denuncias cruzadas

Mañana retoman los paros los docentes universitarios
+ Leidas

Malas noticias por la ciclogénesis en La Plata: el acumulado barrio por barrio, mientras sigue activo el alerta amarillo por fuertes ráfagas y dan más lluvias

Conmoción y muerte en La Plata: un hombre cayó del 8vo piso de un edificio del Centro

Estudiantes ante Cerro Porteño, por el pase a cuartos de final de la Libertadores: formaciones, hora y TV

Quiénes son los ex rugbiers de La Plata condenados a pagar $110 millones por desfigurar a un joven: apelarían el fallo

Mañana no habrá clases en las escuelas secundarias de La Plata: el motivo 

Un candidato a diputado provincial por La Libertad Avanza irá a juicio por violencia de género en La Plata

Sin Meza, con el Ruso y sondeo por Palacios

VIDEO.- Renuevan alerta por ráfagas de viento en La Plata tras más de 40 horas de lluvia: así están los barrios afectados
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. Así actúa la banda que ataca a jubilados en un barrio de La Plata: dos casos en una semana

Crimen de Diego Fernández: rechazaron la indagatoria a Cristian Graf

Fentanilo contaminado: quiénes eran los 8 pacientes que murieron por "nexo causal" en el hospital Italiano de La Plata

Conmoción y muerte en La Plata: un hombre cayó del 8vo piso de un edificio del Centro
Deportes
Sin paraguas, con DNI físico y más detalles: el comunicado de Estudiantes a sus socios para esta noche
Infantiles de Gimnasia vivieron una mañana especial entrenando con la Primera del Lobo
Con el aura de Maradona: la camiseta de Boca del '81 fue elegida como la mejor de la historia
Para los medios paraguayos, si Cerro Porteño no le gana a Estudiantes "es un nuevo fracaso"
Mastantuono, con trato estelar: cuál es y cuánto vale el lujoso auto que le regaló el Real Madrid
La Ciudad
Blindan las ruinas del depósito incendiado a la espera de los estudios finales
VIDEO.- Renuevan alerta por ráfagas de viento en La Plata tras más de 40 horas de lluvia: así están los barrios afectados
Los créditos hipotecarios marcan el ritmo de la venta de inmuebles en la Provincia: las cifras
Cómo aprovechar en La Plata el beneficio que anunció YPF en combustibles
Fuerte caída de donantes de sangre en La Plata: "Preocupa porque las transfusiones no se detienen"
Información General
Alarma en la Provincia por brote de influenza aviar en productos avícolas: suspenden exportaciones
¿Se despierta un gigante? El proyecto de cobre que busca USD 9.500 millones
"Bacheame", la app que vincula a los vecinos con los municipios para poder reportar baches
A 85 años del asesinato de León Trotsky: un espía, la orden de Stalin y el pico clavado en el cráneo
Día Mundial de la Papa Frita: la disputa por su origen y cuál es el mejor punto de cocción
Espectáculos
¿No puede soltar? García Moritán coincidió con Pampita y Pepa en un evento y no paraba de mirarlos
“Hay algo más ahí”: la explosiva teoría sobre la infidelidad de Gimena Accardi a Nicolás Vázquez
No fue: la historia de la pareja perfecta sin final feliz
Gime Accardi, reincidente: los detalles de la infidelidad que Nico Vázquez ya le había perdonado en 2018
Pampita confesó todo sobre su reconciliación con Martín Pepa: “El amor hizo que volviéramos"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla