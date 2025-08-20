Delincuente robó golosinas y una desmalezadora de un Club de La Plata

Un hecho verdaderamente indignante ocurrió este miércoles a la madrugada en la zona oeste de La Plata, cuando un delincuente quedó filmado tras ingresar al Club Estudiantes de Los Hornos y robarse una desmalezadora y golosinas que eran para los festejos del Día del Niño en la institución.

Todo ocurrió hoy a la madrugada, pasadas las 3:30 AM, cuando el delincuente ingresó caminando para luego forzar una puerta e ingresar al predio ubicado en la calle 70 entre 141 y 142.

Según fuentes que accedió EL DIA, contaron que el implicado provocó daños en uno de los ambientes, se llevó una desmaleazadora naftera y golosinas que eran para el festejo del Día del Niño.

Por último, hasta ahora el implicado no fue detenido y lo siguen investigando por las cámaras de seguridad de la zona oeste platense.