Misterio por el robo del cadáver de un bebé y la angustia sin fin de una familia

La historia de Alberto Aranda es la de la eterna angustia de un padre que no deja de llorar la muerte de su hijo cuando apenas tenía catorce meses de vida. Pero a esa tristeza que empezó a experimentar con la pérdida del niño, ocurrida en noviembre pasado a causa de una neumonía, por lo cual tuvo que iniciar una profunda terapia con un psiquiátra, Aranda además tiene que llorar el robo del cuerpito que descansaba en el cementerio de Otamendi.

Según denunció la familia Aranda, el mes siguiente previo a la Nochebuena concurrieron al cementerio de Otamendi para visitar el féretro y continuar haciendo el duelo por Ciro (así se llamaba el bebé). Pero en un momento, una de las hijas de Aranda notó que la tapa del ataúd estaba abierta y los restos de Ciro no estaban.

El cementerio de Otamendi, una localidad cercana a Mar del Plata, se caracteriza por su aspecto abandónico. Se puede divisar allí tumbas al ras de la tierra, nichos golpeados, paredones derribados y es muy difícil encontrar personal de seguridad incluso en los accesos. Según algunos informes lsa cámaras de seguridad a veces funcionan no y a veces no.

En este contexto, debe remarcarse que de entrada el cuerpo del bebé no fue enterrado ni guardado en un nicho. Tal es el deterioro de la necrópolis que el ataúd del hijo de Aranda quedó en una sala especial, a la espera de la familia de la concreción de las obras para poder darle una ubicación.

La situación golpeó aún más a los Aranda. El continuó viajando más de 30 kilómetros para las sesiones con el psiquiátra, mientras que su esposa se sometió a un tratamiento psicológico. La depresión y los problemas para dormir por la noche los golpeó desde la partida de su hijo. Probaron con sedantes y con sertralina, un fármaco para depresión y sobrellevan sus días como pueden. Hoy, a seis meses de la muerte del nene todavía no hay novedades sobre el robo de los restos de Ciro, y la angustia es cada vez más fuerte.

"Se seguían haciendo rastrillajes por el campo, cada vez menos, más lejos entre sí, estuvieron buscando por la ruta 88 yendo a Necochea, en la zona de Mechongué. Mi señora y yo siempre vamos, participamos", contó Aranda sobre el curso de la investigación, y añadió que "la parte investigativa viene muy lenta".

En torno al caso la fiscal Ana María Caro detuvo a un tal Carlos López, el ex sepulturero del cementerio, quien ya había estado detenido tiempo atrás por un caso similar cuando se produjo la desaparición del cuerpo de un nene de dos años llamado Matías Valentino, también en Otamendi.

López es un allegado a la familia, conoce a los padres de Ciro. Lo caracterizaron como un hombre taciturno, de pocas palabras y un tanto misterioso. Testigos del caso hablaron de su involucramiento junto a su madre en rituales en su casa en los que se colocaban bendas en la cabeza, leían pasajes bíblicos y usaban cuerpos frotados con tierra sacados del cementerio. De hecho, en un allanamiento en la casa de López encontraron un cuarto pequeño y llamativamente prolijo que coincidía con los testimonio e incluso había fracmentos de biblia.

Entre otros elementos comprometedores encontraron volantes con rostros de niños buscados por Missing Children y un rosario de plástico blanco que sería similar al que Alberto Aranda colocó junto al cuerpo de su hijo.

Involucrado en la desaparición de Ciro Aranda, el ex sepulturero pasó cinco días detenidos en la prisión de Batán. Su libertad quedó garantizada a partir de que los investigadores no encontraron el cuerpo de Ciro. Cada tanto Aranda lo cruza en el barrio y tiene interés en hablarle. "Pensé en hablar con él, pero me recomendaron no hacerlo", dijo el hombre. Según los informes oficiales, se han realizado rastrillajes en arroyos, basurales y pajonaes, pero hasta el momento ningún operativo fue positivo para la causa.

Un dato que no deja de generar sospechas en torno a López es que los resultados de los peritajes practicados sobre su teléfono celular es que todos los mensajes que realizó en fechas cercanas a la desaparición del cuerpo del niño fueron borrados. También tratan de establecer qué pasó con las filmaciones de la cámara de seguridad el día que robaron los restos de Ciro puesto que no sólo dejó de andar sino que también, según la fiscal, fue golpeada. Se constató que no hubo cortes de luz para que el artefacto dejara de funcionar.