Cayó la "abuela nazi", una alemana condenada por negar el Holocausto

La policía alemana localizó y detuvo a la mujer de 88 años condenada en varias ocasiones por negación del Holocausto, después de no entregarse para comenzar a cumplir su sentencia de prisión. Ursula Haverbeck, conocida como la "abuela nazi" por los medios alemanes, fue declarada culpable en octubre de ocho cargos de incitación y condenada a dos años de prisión. Pero no se presentó en la cárcel para comenzar su sentencia antes del 23 de abril, fecha límite.

"La condenada no se presentó al finalizar el plazo legal para comenzar su pena de detención, por lo que la fiscalía de Verden (norte) emitió el 4 de mayo de 2018 una orden de arresto", indicó la fiscalía en un comunicado. La mujer fue localizada finalmente el lunes en su domicilio en la localidad noroccidental de Vlotho, informó la agencia de noticias DPA, citando a policías locales y fiscales. Fue arrestada y trasladada inmediatamente a prisión.

Haverbeck fue presidenta de un establecimiento de enseñanza prohibido en 2008 por difundir propaganda nazi. En un juicio en 2015 insistió en que no estaba "probado históricamente" que Auschwitz fuera un campo de exterminio. Eso es "sólo una creencia", dijo entonces Haverbeck. También declaró en televisión que "el Holocausto es la más grande y sostenida mentira de la historia".

Aproximadamente 1,1 millones de personas, entre las cuales un millón de judíos, perecieron entre 1940 y 1945 solamente en el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. En total, seis millones de judíos fueron exterminados por los nazis.