Paso en falso de Los Pumas ante Gales

El conjunto albiceleste no pudo continuar con la racha ganadora de Los Jaguares. El próximo sábado tendrán revancha en Santa Fe

| Publicado en Edición Impresa

Los Pumas no tuvieron ayer una buena tarde en San Juan y cayeron frente a su par de Gales por 23 a 10, en encuentro que abrió la temporada internacional de la ventana de junio, en la que tiene previsto un segundo choque con los británicos el próximo sábado en Santa Fe y un partido ante Escocia en Resistencia.

En cuanto al trámite de juego, Los Dragones fueron un justo ganador que en todo momento mantuvo el dominio de las acciones y el control de todas las variantes del juego, basado en su juego ordenado y con una meritoria labor defensiva. En la primera parte, los galeses marcaron dos tries alcanzados por James Davies en una gran jugada colectiva de los europeos, en tanto que George North sumó la segunda conquista a la salida de un line, ante la desinteligencia de los forwards argentinos.

Los Pumas se vieron superados en todas sus líneas, sus principales falencias fueron el desorden, la falta de ritmo y reacción. Además, mostraron un significativo descontrol en el manejo de la pelota frente a un rival que aprovechó sus oportunidades para sumar un cómodo triunfo.

El único try del conjunto argentino fue marcado por el ingresado Tomás Lezana sobre el final del encuentro luego de varias fases ofensivas que habían sido detenidas por los galeses. Por otro lado, Nicolás Sánchez conquistó un penal y Santiago González Iglesias sumó una conversión.

Lo más significativo fue la falta de carácter y personalidad del equipo argentino que esta integrado por los jugadores de la franquicia Los Jaguares que suman seis triunfos consecutivos en el torneo Super Rugby, que aglutina a los clubes del hemisferio Sur.

“FUIMOS UN DESASTRE”

El platense Agustín Creevy, capitán de Los Pumas, no anduvo con vueltas al analizar la derrota de ayer ante Gales: “Fuimos un desastre. La verdad que cuando jugamos mal hay que decirlo, y hoy (por ayer) lo hicimos muy mal. Sobre todo los forwards, que no circulábamos ni corríamos, y cuando esto ocurre el sistema no funciona”.