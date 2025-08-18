Hay fecha de juicio para el remisero Tagliaferro por falso testimonio en el cuádruple femicidio de La Loma

La justicia de La Plata confirmó que el juicio oral por falso testimonio a Marcelo Tagliaferro, el remisero involucrado en la investigación del cuádruple femicidio en el barrio La Loma, se celebrará entre el 24 y el 27 de noviembre de 2025. El Tribunal Oral Criminal IV lo resolvió a través de una audiencia virtual.

Se trata del segundo juicio relacionado con aquella masacre ocurrida en noviembre de 2011, en la que fueron asesinadas Bárbara Santos, Marisol Pereyra, Susana De Bárttole y la niña Micaela Galle. En 2014 se realizó el juicio oral por los crímenes y Osvaldo “el Karateca” Martínez fue absuelto, mientras que Javier “La Hiena” Quiroga fue condenado a prisión perpetua. La sentencia quedó firme en 2016.

Los testimonios de Tagliaferro y de una vecina, Patricia Godoy, fueron determinantes para que Martínez enfrentara el proceso inicial. Tagliaferro afirmó haber visto a Martínez salir de la escena del crimen con el torso descubierto, y Godoy dijo haberlo visto bajar de un auto en esa noche. Sin embargo, ambos relatos fueron descartados en instancias judiciales posteriores, al comprobarse que eran falsos.

Ahora, ambos deberán presentarse ante el Tribunal Oral Criminal IV por la acusación de falso testimonio agravado. Además, se supo que el abogado de Martínez, Sebastián Chouela, solicitaría la pena máxima: diez años de prisión, alegando el daño en la reputación y personal que le provocaron a su cliente en una causa que conmocionó a la Ciudad y al país.

El caso

El macabro hecho tuvo lugar en horas de la noche del 26 de noviembre de 2011 cuando en un PH ubicado en las calles 28 entre 41 y 42, del barrio de La Loma, fueron asesinadas Susana De Bárttole (63), su hija Bárbara Santos (29), la hija de ésta Micaela Galle (11) y Marisol Pereyra (35), amiga de Susana.

Según la investigación, en una primer ataque fueron asesinadas a puñaladas Susana De Bárttole (63), su hija Bárbara Santos (29) y la hija de ésta Micaela Galle (11). En ese mismo momento llegó a la casa Marisol Pereyra (35), amiga de Susana, tras lo cual el asesino le abrió la puerta y una vez adentro la apuñaló hasta matarla.

La mañana del 27 de noviembre, la Policía fue alertada por un vecino que observó huellas de sangre en el pasillo común que conducía al departamento interno donde vivía De Bárttole, su hija y su nieta, y cuya puerta estaba entreabierta, pudiéndose ver en su interior más manchas de sangre

Los efectivos que ingresaron al lugar hallaron en el living el cadáver de Santos, quien estaba desnuda, ya que había sido sorprendida por su asesino cuando se duchaba.

El cuerpo de la mujer presentaba golpes y tenía 32 puñaladas, según determinó la autopsia. La niña fue hallada en un dormitorio, asesinada a golpes y de 23 cuchilladas; en tanto en la cocina, fueron encontrados los cadáveres de De Bárttole y de Pereyra, también apuñaladas y golpeadas. Micaela Galle alcanzó a ver los ataques e hizo dos llamadas: Primero llamó a su prima Lucía, que no oyó el llamado por estar cargando el celular en otra pieza y luego quiso llamar al 911 pero marcó 9111.