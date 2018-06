Un funcionario bonaerense es cuestionado por audio en el que hablaría de "inventar" presupuestos

Tu navegador no soporta los elementos de audio. EL AUDIO QUE PRESUNTAMENTE CORRESPONDERÍA AL FUNCIONARIO CUESTIONADO

La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense pidió hoy a la Justicia que investigue un audio difundido por algunos medios, en el que un funcionario de esa cartera quedó registrado cuando realiza una estimación de precios para la construcción de cocinas.

La investigación apunta al director de Infraestructura escolar, Mateo Nicholson, quien en el audio difundido le pediría a una colaboradora que "invente" el presupuesto de 79 cocinas de cara a una reunión que iba a mantener con la gobernadora María Eugenia Vidal.

En un comunicado, la cartera educativa detalló que presentó una denuncia ante la Fiscalía 117 de La Plata para que investigue el caso. De todos modos, aclaró que "tal como establece la ley, todas las compras y contrataciones son realizadas a través de licitaciones públicas y transparentes publicadas en el boletín oficial".

En el audio, que circula por las redes y fue difundido por los medios, el funcionario habla al parecer con una colaboradora a quien le dice que "yo se que no lo tenemos listo pero necesito inventar los presupuestos que nos faltan, tengo una reunión con María Eugenia y necesito cerrar el tema de las cocinas".

"Ponele el monto que vos calculas por metro, obviamente que no dé números redondos, no se, un millón cero cincuenta y cuatro", le explica y agrega que "si después el presupuesto se modifica, no importa", de acuerdo con los audios.

En la grabación también le pide que le pase las 79 cocinas "con los montos, que dé alrededor de 80 millones, que fue lo que yo pasé, porque vos me habías dado que las primeras diecisiete el promedio daba 700.000 pesos".

"Yo lo tiré para arriba y dije que nos iban a costar en promedio un millón, con lo cual 79 cocinas son 79 millones, solamente eso necesito, no el proyecto", concluye.

Ademas de la denuncia radicada por al propia cartera educativa, el lunes también recurrirá a a justicia la presidenta del bloque de senadores bonaerenses de Unidad Ciudadana, Teresa García, quien adelantó que pedirá que "se investigue la posible comisión de los delitos de administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público".