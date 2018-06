Carrió ratificó que “está al lado de Macri” y dijo que la economía “va por buen camino”

Dijo que no está enojada con el Presidente sino con el titular de la Cámara de Diputados, que “hace dos años no me da la palabra”

| Publicado en Edición Impresa

Elisa Carrió y el jefe de estado limaron asperezas ayer, en la quinta presidencial/ Twitter de Mauricio Macri

La jefa de la Coalición Cívica (CC), la diputada nacional Elisa Carrió, ratificó ayer que está “al lado de (Mauricio) Macri” y aseguró que “estamos en un buen camino” en materia económica. Carrió, quien el jueves había cuestionado a sus colegas del interbloque Cambiemos por el apoyo al proyecto para legalizar el aborto en Diputados, realizó estas declaraciones al ingresar a la Quinta de Olivos, donde participó de una reunión con el presidente y otros funcionarios que se prolongó durante una hora y media, durante la cual se analizaron los incentivos a las pymes para exportar. Al ser abordada por los periodistas, Carrió dijo que el dólar “va a bajar” y ante la designación del ministro de Finanzas Luis Caputo al frente del Banco Central y la reacción de los mercados, replicó: “Que se tranquilicen, estamos en un buen camino”. Al finalizar el encuentro, el presidente Macri publicó en su cuenta de twitter una foto, en el que se lo ve junto a Carrió, con la leyenda: “Hoy nos reunimos con Lilita y equipo para seguir los avances de Exporta Simple, el programa para facilitar exportaciones de las PyME”. Del encuentro, que estaba previsto desde la semana pasada participaron además, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro de Producción Francisco Cabrera y el secretario de Comercio, Miguel Braun. En tanto, voceros de Carrió informaron anoche que la segunda reunión por las pymes exportadoras “fue extraordinaria” y agregaron que “se habló de potenciar las pymes exportadoras y de recorrer el país por este tema”, lo que hará Carrió junto a Braun. Asimismo, señalaron que Carrió “también dijo que está preocupada por la elusión fiscal por parte de las grandes exportadoras”. Y apuntaron que la diputada tuvo un breve aparte informal con Peña, con quien habló de “cerrar la grieta interna que se produjo en el interbloque, producto de la fuerte discusión de las últimas semanas”. Al ingresar a Olivos, Carrió insistió en que no se romperá la alianza Cambiemos (PRO-UCR-Coalición Cívica) y aclaró que su enojo al votarse el proyecto de legalización del aborto fue contra el presidente de la Cámara de Diputado, Emilio Monzó, porque “hace dos años” no le da el uso de la palabra. El jueves, luego de que la Cámara de Diputados le diera media sanción al proyecto de ley de legalización del aborto, Carrió dio un mensaje al interior de la coalición de gobierno, al levantarse de su banca, enojada, y advertir a sus pares del bloque oficialista: “Es el último esfuerzo que hago para preservar la unidad” de Cambiemos. Más tarde, en una serie de mensajes por Twitter, le bajó el tono a su afirmación, al asegurar que tiene una “excelente y permanente relación con Olivos” y señalar que apeló “a la unidad de Cambiemos y les hablé a los diputados nacionales para que reine la concordia y no la grieta”. Sobre la legalización del aborto ratificó: “Mis convicciones no cambian nunca, las tengo desde que entré a la Cámara de Diputados; pregúntenle a los que cambian las convicciones como Cristina (Fernández de Kirchner), como otros”. Y reiteró que está en contra de legalizar el aborto porque “soy cristiana, de eucaristía diaria. El dolor en mi alma (por la aprobación) es muy grande”.

Ver comentarios