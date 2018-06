Santa Bárbara visita a Banco Nación

| Publicado en Edición Impresa

Se jugará hoy, desde las 16, una nueva fecha del torneo metropolitano de hockey femenino. Estos son los partidos: Primera A: Banco Nación vs Santa Bárbara “A”. Primera B: Santa Bárbara “B” vs Hebraica y Universitario “A” vs SAG. Primera C: CASI “B” vs Estudiantes “A”. Primera D1: Santa Bárbara “C” vs San Patricio y Universitario “D” vs Mariano Moreno. Primera D2: San Martín “B” vs Universitario “B” (16:30). Primera E1: San Luis “A” vs Italiano “C”. Primera E3: SIC “C” vs Santa Bárbara “D” (16:30). Primera F1: San Albano “B” vs Santa Bárbara “E”. Primera F3: Santa Bárbara “F” vs Temperley. Primera F4: Campana BC vs Universitario “C” y Country Mi Refugio vs San Luis “B”.

GUIDO PELLA ELIMINADO POR FEDERER EN STUTTGART

El tenista argentino Guido Pella perdió ayer frente al suizo Roger Federer, número dos del mundo, por 6-4 y 6-4 en los cuartos de final del torneo de Stuttgart.

El bahiense cayó al cabo de una hora y cinco minutos de juego ante Federer, quien superó los 1.150 triunfos en su carrera para meterse en semifinales del ATP que se juega sobre césped.

DEL POTRO: NO A QUEENS, SÍ A WIMBLEDOM

Juan Martín del Potro no participará del torneo de tenis de Queens, según anunció ayer su equipo de comunicación, al tiempo que informó que sí se prepara de cara al torneo de Wimbledon, tercer Grand Slam de 2018.

Después de un exigente Roland Garros, Del Potro descansa y se prepara en Argentina. No jugará en el torneo de Queens y reaparecerá en la exhibición The Boodles, antes de Wimbledon”, informó en Twitter.