Otra derrota de Albatros en Hernández

Albatros no pudo como local ante DAOM y cayó por 37 a 19 por la 9na fecha del torneo de Primera C de la URBA. El Tricolor hizo un muy buen primer tiempo, pero se quedó en el complemento y no pudo festejar ante el líder.

El partido empezó con dificultades para los de Hernández porque en la primera jugada profunda, DAOM entró con un maul al ingoal y abrió el marcador con un try convertido. Sin embargo el golpe fortaleció al equipo de nuestra ciudad y con dos penales y una conversión de Diego Polari y un lindo try de Tomás Sorino, se fueron al descanso ganando por 13 a 7.

En el ST, el visitante sacó chapa y borró a Albatros de la cancha. Con dos penales y cuatro tries liquidó el partido. Albatros la semana que viene visita a GEI, en un partido clave por salir del fondo de la tabla.

En tanto, en la Tercera División, Berisso cayó con Sociedad Hebraica por 25 a 13 y la semana que viene será local ante Beromama.