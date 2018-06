Se extiende la falta de agua en diferentes barrios y crecen las penurias de vecinos afectados

Tolosa, Los Hornos y Villa Elvira fueron los tres focos de mayores reclamos de los usuarios que llevan varios días con serias dificultades

| Publicado en Edición Impresa

En los meses de frío, suele suponerse, no debería haber problemas con la provisión de agua en los domicilios. Sin algunas de las necesidades del verano, que demandan, por las altas temperaturas, un mayor consumo del servicio, no entienden los vecinos, a poco de comenzar la estación del invierno, por qué padecen falta de suministro. Por esa molesta situación pasan, por estos días, usuarios de Absa de Tolosa, Los Hornos y Villa Elvira: no tienen una gota, aseguran los frentistas de algunos barrios de esas localidades.

Uno de los casos más dramáticos los vive Ana María Lico, vecina de 528 bis entre 116 y 117. Con su marido enfermo y haciéndose cargo de pagar mes a mes $1.000 por la boleta de Absa viene sufriendo la escasez de agua por baja presión en la red desde hace una semana; pero en los últimos tres días la situación se agravó y ya, directamente, por más que insista en abrir las canillas de su casa de ahí no sale nada.

“Anoche - por antenoche- no pudimos ni lavar los platos de la cena”, se quejó, no sin angustia, la vecina de Tolosa que se ve obligada a amontonar en la pileta de la cocina la vajilla que utiliza diariamente porque no tiene cómo limpiarla. “Vamos a la casa de familiares para poder bañarnos y tenemos que estar trayendo baldes cargados de agua para lo más elemental de una casa. No puede ser que tengamos que vivir así. Es antihumano”, añadió Lico.

También, dentro de la zona de Tolosa se quejaron por falta de agua en la intersección de las avenidas 120 y 526 y en la cuadra de 530 entre 120 y 121.

Un sector de Villa Elvira tuvo problemas con el suministro de agua. Concretamente, en la zona de 116 entre 78 y 79. Una vecina de esa cuadra reclamó a Absa porque mientras ella carece del servicio se ve una pérdida en la vía pública. “Sale mucha agua y es agua buena. Da mucha pena que se derroche así cuando nosotros, las personas, no tenemos en nuestras casas”, dijo.

Edith Tisera, por su parte, protestó por igual razón desde 134 entre 63 y 64. “Mientras que en la vereda hay un lago, nosotros llevamos diez días sin una gota en nuestros domicilios”, planteó.

Absa respondió a este diario que tanto en 116 entre 78 y 79 como en 134 entre 63 y 64 las roturas en la red han sido verificadas por la empresa. “Se programaron las reparaciones con la mayor antelación posible”, indicaron fuentes de la prestataria.