Mascherano: "después del primer gol se desvirtuó todo"

Tras la derrota de la Argentina frente a Croacia por 3 a 0, Javier Mascherano mantuvo un breve diálogo con la prensa. Sostuvo que "fue un momento muy duro" el que se vivió este jueves en el estadio Nizhny Novgorod y que "ahora habrá que esperar a tragarlo, a salir bien con esto".

Sobre el desarrollo del juego indicó que "después del gol" que recibió la Argentina por el error cometido por el arquero Caballero, "se desvirtuó todo" y cerró pidiendo a los periodistas que a partir de este dato "saquen sus conclusiones".

"Después del gol se desvirtuó todo. No hay mucho más para decir. Sólo basta con ver las imágenes. Creo que sinceramente no tengo la claridad como para ahora analizar qué es lo que provocó que no pudiéramos sobreponernos al primer gol. Ellos empezaron a manejar y después controlaron todo de forma abismal. No pudimos seguir el ritmo del partido, era un descontrol total" indicó.