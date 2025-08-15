El unicornio con raíces platenses: las acciones de Globant se desploman 15% tras el primer rojo neto en más de 10 años

Fentanilo, casi 100 muertos: familiares y un fuerte pedido de "no queremos que se use la grieta"
Fentanilo, casi 100 muertos: familiares y un fuerte pedido de "no queremos que se use la grieta"
Tras la medida del Gobierno, caen las acciones de los bancos argentinos que cotizan en Wall Street
En las plazas de La Plata, ritmos para todos los gustos este finde: recitales de tango, cumbia, rock y música española
IPS cuando cobro: confirmaron las fechas de pago de jubilados bonaerenses
Quién es la ex vedette que Milei eligió para ser la número 2 de la lista que encabeza Espert
Foster, desaparecido de Rampla Juniors: lo intiman en Uruguay a que cumpla con lo prometido
El viernes “no laborable” en La Plata, con ritmo de sábado: comercios abiertos por las compras del Día del Niño
Por redes, el juez del fentanilo defendió su actuación y le respondió al Gobierno
Las acciones de Globant se desploman 15% tras el primer rojo neto en más de 10 años
Después de la condena a Claudio Contardi: Julieta Prandi contó hasta el mínimo detalle de su calvario
Trump y Putin, cara a cara: llegó el momento de la cumbre en Alaska
VIDEO. ¡Sorpresa! La futurista Tesla Ciber Truck, en La Plata
Lali Tour 2025: fechas, entradas, setlist y videos virales del show que arrasa en Argentina
¿Qué hacemos el finde? Música, shows, cine, teatro y más en La Plata
Murió Ramón Maddoni, captador de talentos del fútbol, entre ellos un campeón de América con Estudiantes
Hobby Toys celebra el Día de la Niñez con descuentos imperdibles
¿Habrá una muestra sobre el fondo del Mar Argentino?: el stream viral del CONICET sigue expandiéndose
¡A sólo $9.990! Desde mañana podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Una mujer fue asesinada delante de su hijo adolescente en La Matanza: un detenido
VIDEO. Violencia en el Albert Thomas: filmaron las peleas y hay enojo en la comunidad educativa
¿Por qué se rindió Japón?: a 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial en el frente del Pacífico
¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros
Una heladera en Argentina $2.5 millones, en Chile $900 mil: aluvión de tours de compras
VIDEO. Indefinidamente desalojados: el drama de los vecinos del depósito
Alerta por bancos de niebla rumbo a la Costa: cómo está el tránsito en las rutas por el finde turístico
Micros, estacionamiento, basura y más: así funciona La Plata este viernes no laborable
La compañía argentina de servicios y tecnología de software reportó la primera pérdida neta en más de una década. En 2025 su capitalización bursátil se redujo 67% o más de USD 6.000 millones
En detalels, Globant reportó su primera pérdida neta desde el 2013, a pesar de ingresos entre abril y junio de este año de US$614,2 millones, que se mantuvieron en línea con las expectativas del mercado.
El gigante tecnológico argentino registró un EPS (ganancias por acción) ajustado de US$1,53, también cumpliendo con las proyecciones de Wall Street, pero sorprendió con un rojo neto de US$3,7 millones. La pérdida de la consultora especializada en software es atribuible principalmente a costos de “optimización del negocio”, una línea que saltó de cero el año pasado a US$47,6 millones en el segundo trimestre de 2025.
Este gasto coincide con el recorte del 3% del personal a nivel global que implementó la compañía como parte de su estrategia de reestructuración. Al cierre de junio, la empresa contaba con 30.084 empleados, frente a 31.102 a marzo. No obstante la plantilla quedó por encima de las 29.112 personas de hace un año. Al cierre de julio, Globant también anunció la salida de Patricia Pomies como Chief Operating Officer (COO). Su rol fue absorbido por otras áreas, por lo que no será reemplazada, una medida que indica que el proceso de optimización organizacional continuó después del segundo trimestre.
