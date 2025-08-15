El unicornio con raíces platenses: las acciones de Globant se desploman 15% tras el primer rojo neto en más de 10 años

Seguir las cotizaciones de Bolsas y Mercados, minuto a minuto en eldia.com/mercados

La compañía argentina de servicios y tecnología de software reportó la primera pérdida neta en más de una década. En 2025 su capitalización bursátil se redujo 67% o más de USD 6.000 millones

En detalels, Globant reportó su primera pérdida neta desde el 2013, a pesar de ingresos entre abril y junio de este año de US$614,2 millones, que se mantuvieron en línea con las expectativas del mercado.

El gigante tecnológico argentino registró un EPS (ganancias por acción) ajustado de US$1,53, también cumpliendo con las proyecciones de Wall Street, pero sorprendió con un rojo neto de US$3,7 millones. La pérdida de la consultora especializada en software es atribuible principalmente a costos de “optimización del negocio”, una línea que saltó de cero el año pasado a US$47,6 millones en el segundo trimestre de 2025.

Este gasto coincide con el recorte del 3% del personal a nivel global que implementó la compañía como parte de su estrategia de reestructuración. Al cierre de junio, la empresa contaba con 30.084 empleados, frente a 31.102 a marzo. No obstante la plantilla quedó por encima de las 29.112 personas de hace un año. Al cierre de julio, Globant también anunció la salida de Patricia Pomies como Chief Operating Officer (COO). Su rol fue absorbido por otras áreas, por lo que no será reemplazada, una medida que indica que el proceso de optimización organizacional continuó después del segundo trimestre.