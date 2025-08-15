Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $8.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA para controlar

La Ciudad

El viernes “no laborable” en La Plata, con ritmo de sábado: comercios abiertos por las compras del Día del Niño

El viernes “no laborable” en La Plata, con ritmo de sábado: comercios abiertos por las compras del Día del Niño
15 de Agosto de 2025 | 10:01

Escuchar esta nota

La fecha no laborable en La Plata se hacía sentir en la calle en las primeras horas del viernes con mucho menos tránsito que en los días habituales a partir de las numerosas áreas estatales y privadas que se sumaron a la medida del gobierno nacional “con fines turísticos”. No obstante, buena parte del sector de servicios y el comercio funcionaba como siempre. En ese sentido la dinámica del cierre de la semana se asimilaba más a la de los días sábado. 

Cabe remarcar que desde el vamos los micros en nuestra región funcionaban hoy con frecuencia de sábado, a la par de la adhesión por parte de las instituciones de todos los niveles de la educación formal, los bancos y las oficinas de las órbitas municipal, provincial y nacional que funcionan más que nada en la zona del Centro. Así, con ese andar a media máquina, en la primera mitad de este viernes se notaba que en la Cuidad la merma de autos y micros era evidente, como también la circulación de transeúntes en las principales arterias y veredas céntricas. 

Con el correr de las horas sin embargo se esperaba una mayor presencia de gente en la vía pública, principalmente de la mano del comercio que por estas horas espera con ansias las ventas por el Día del Niño que se celebrará el próximo domingo. 

Por otro lado, aquellos que quedaron exentos hoy de la jornada escolar o laboral saldrán a aprovechar el día libre haciendo compras o simplemente para disfrutar de las plazas, los cines y las distintas actividades que ofrece la Ciudad. 

Como se dijo, en La Plata no hay prácticamente actividad en las dependencias escolares y estatales a nivel Ciudad, Provincia y Nación. 

En cuanto a los compromisos de la comuna platense, se informó que la recolección de residuos continuará el cronograma tradicional.  

Además, las líneas municipales del transporte público de pasajeros circularán con frecuencia de sábado.  

El Centro de Atención Municipal (CAM) permanecerá cerrado y no se aplicará el sistema de Estacionamiento Medido, aunque continuarán los controles habituales de tránsito y nocturnidad.  

Asimismo, el Servicio de Emergencias SAME atenderá con normalidad y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) mantendrán guardias de enfermería las 24 horas. 

El cementerio estará abierto para visitas de 8 a 15 y su administración operará de 8 a 12.  

A su vez, el Mercado Regional Minorista y el mayorista trabajarán en su horario habitual, mientras que la República de los Niños funcionará normalmente, de 7 a 22 y el Parque Ecológico Municipal de 7 a 20. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

EL DIA - Adrián Sosa

EL DIA - Adrián Sosa

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes ganó 1 a 0 en Asunción ante Cerro Porteño y queda muy bien perfilado para definir la serie en UNO

¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

Así quedarán los sueldos de estatales y docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia

EL DÍA EN PARAGUAY. La previa copera de los hinchas en Asunción

La primera foto Contardi preso, el ex de Julieta Prandi condenado a 19 años por abuso sexual
+ Leidas

Internado por un ataque en el Albert Thomas

Quién es la ex vedette que Milei eligió para ser la número 2 de la lista que encabeza Espert

VIDEO. Indefinidamente desalojados: el drama de los vecinos del depósito

¡Sorpresa! La futurista Tesla Ciber Truck, en La Plata

Estudiantes se reinventó y sueña en la Copa Libertadores

VIDEO.- “Son peor que el narco”: en La Plata, Milei apuntó al kirchnerismo

Quién era “Fernandito”, el hombre que murió en la vereda de Ringuelet

Piensa en el Taladro y en las posibles modificaciones
Últimas noticias de La Ciudad

Descuentos en supermercados de La Plata usando Cuenta DNI: viernes con una promo especial en la Región

¡Sorpresa! La futurista Tesla Ciber Truck, en La Plata

Feriado muy fresco en la Región: ¿cómo estará el finde de semana en La Plata?

¡Súper Cartonazo por $8.000.000! Estos son los números que salieron hoy en EL DIA
Deportes
Estudiantes se reinventó y sueña en la Copa Libertadores
Orfila podría repetir el mismo once en el Lobo
“Es mentira que le voy a hacer juicio a Boca”
La serie quedó abierta: River empató con Libertad
Racing busca regalarse una alegría ante Tigre
Policiales
Piden justicia por el hombre que murió atropellado por un camión recolector en La Plata
Rechazaron el pedido de libertad de Claudio Contardi y seguirá detenido en la Alcaidía Nº3 de La Plata
“La Vuelta de Obligado”: el delito apuró el final de un plan turístico
García Furfaro buscó autorización para producir más medicamentos
En un sector de City Bell arrecian los robos y los vecinos exigen medidas
Espectáculos
La palabra de Evangelina Anderson sobre la separación de Martín Demichelis
Lujos y placeres: la China Suárez mostró detalles de la casa donde vivirá con Mauro Icardi en Turquía
Después de la condena a Claudio Contardi: Julieta Prandi confesó hasta el mínimo detalle de su calvario
Inédita foto de Wanda Nara cuando era niña: los primeros pasos como modelo
Pedro Rosemblat destrozó a Roberto Piazza por lo que dijo sobre Lali Espósito
Información General
¿Por qué se rindió Japón?: a 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial en el frente del Pacífico
Argentinos y redes: entre la atracción y el estrés
Hijos de cartoneros brillaron en un examen
Furor por los primeros Juegos Mundiales de Robots Humanoides
Los números de la suerte del viernes 15 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla