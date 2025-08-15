El viernes “no laborable” en La Plata, con ritmo de sábado: comercios abiertos por las compras del Día del Niño
La fecha no laborable en La Plata se hacía sentir en la calle en las primeras horas del viernes con mucho menos tránsito que en los días habituales a partir de las numerosas áreas estatales y privadas que se sumaron a la medida del gobierno nacional “con fines turísticos”. No obstante, buena parte del sector de servicios y el comercio funcionaba como siempre. En ese sentido la dinámica del cierre de la semana se asimilaba más a la de los días sábado.
Cabe remarcar que desde el vamos los micros en nuestra región funcionaban hoy con frecuencia de sábado, a la par de la adhesión por parte de las instituciones de todos los niveles de la educación formal, los bancos y las oficinas de las órbitas municipal, provincial y nacional que funcionan más que nada en la zona del Centro. Así, con ese andar a media máquina, en la primera mitad de este viernes se notaba que en la Cuidad la merma de autos y micros era evidente, como también la circulación de transeúntes en las principales arterias y veredas céntricas.
Con el correr de las horas sin embargo se esperaba una mayor presencia de gente en la vía pública, principalmente de la mano del comercio que por estas horas espera con ansias las ventas por el Día del Niño que se celebrará el próximo domingo.
Por otro lado, aquellos que quedaron exentos hoy de la jornada escolar o laboral saldrán a aprovechar el día libre haciendo compras o simplemente para disfrutar de las plazas, los cines y las distintas actividades que ofrece la Ciudad.
Como se dijo, en La Plata no hay prácticamente actividad en las dependencias escolares y estatales a nivel Ciudad, Provincia y Nación.
En cuanto a los compromisos de la comuna platense, se informó que la recolección de residuos continuará el cronograma tradicional.
Además, las líneas municipales del transporte público de pasajeros circularán con frecuencia de sábado.
El Centro de Atención Municipal (CAM) permanecerá cerrado y no se aplicará el sistema de Estacionamiento Medido, aunque continuarán los controles habituales de tránsito y nocturnidad.
Asimismo, el Servicio de Emergencias SAME atenderá con normalidad y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) mantendrán guardias de enfermería las 24 horas.
El cementerio estará abierto para visitas de 8 a 15 y su administración operará de 8 a 12.
A su vez, el Mercado Regional Minorista y el mayorista trabajarán en su horario habitual, mientras que la República de los Niños funcionará normalmente, de 7 a 22 y el Parque Ecológico Municipal de 7 a 20.
