Foster Gillett, desaparecido de Rampla Juniors: lo intiman en Uruguay a que cumpla con lo prometido

La Asamblea de Socios del Rampla Juniors de Uruguay resolvió intimar al magnate estadounidense Foster Gillett a cumplir su contrato con el club de la segunda división charrúa.
Sin lugar a duda, la intromisión de Gillett arrancó el año pasado en su vínculo con Estudiantes. Esta sociedad debía ser aprobada por la Asamblea de socios, pero eso nunca ocurrió y la inversión de Gillett no apareció. El magnate poco a poco fue desapareciendo del fútbol argentino hasta su nula aparición en la actualidad.
En paralelo, Gillett incursionó en el Rampla Juniors de la segunda división de Uruguay y contrató jugadores como Julio Buffarini, Lautaro Rinaldi, Diego Arismendi, Christian Tabó y con Leandro Somoza como entrenador.
Hace una semana, la Asociación de Fútbol de Uruguay amenazó con un descenso administrativo por las deudas que presentaba Rampla Juniors, pero esto no terminó sucediendo y la Asamblea de Socios resolvió intimar al magnate a cumplir el contrato entre el club y Soriano S.A.D.
En los últimos días, el elenco uruguayo estuvo cerca de descender a la C administrativamente . Esto sucedió producto de las deudas que mantenía con la Asociación Uruguaya de Fútbol, que había realizado dos subsidios para poder pagarlos sueldos pertinentes.
El monto era de USD 90.000, mientras que también se pagó un mes de salario a los jugadores, mientras que, según trascendió, aún mantienen la mora con parte del staff. En el club aseguran que arrastran fuertes deudas desde hace cuatro meses .Este mal momento se graficó en el plano futbolístico: de los últimos 10 partidos, perdió 7 y empató 3, lo que provocó la salida de Leandro Somoza.
Comunicado 📣 pic.twitter.com/O10bvA4YHg— Rampla Jrs. (@RamplaJuniorsFC) August 15, 2025
