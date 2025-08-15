En las plazas de La Plata, ritmos para todos los gustos este finde: recitales de tango, cumbia, rock y música española

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

15 de Agosto de 2025 | 12:28

Con el objetivo de ofrecerle a la comunidad la posibilidad de disfrutar el talento platense y a los artistas locales de mostrar su arte, este sábado la Municipalidad de La Plata brindará tres nuevas ediciones de música en vivo en las renovadas plazas Italia, San Martín y Rocha. Además, celebrará la inauguración de la Plaza de la Madre en Los Hornos con un festival. 

Desde las 14:30 en el espacio verde de 7 y 44 tendrá lugar la edición Tarde Española de Música en Plaza Italia, donde el público podrá disfrutar de las presentaciones del conjunto folclórico Silvaña del Centro Asturiano de La Plata, el Ballet Castrillos y Encinares, Cantaruxeiros del Centro Gallego y el Ballet Jaleos del Círculo Andaluz.

Del mismo modo, a partir de las 15:00 en la Plaza San Martín, el ciclo Música en la Glorieta presentará la edición Grandes valores del Tango con la participación de Como dos extrañas y Alejandro Guyot & Buseca Dúo.

Asimismo, a las 15:30 los vecinos podrán escuchar a los artistas locales La Dinastía, Miedo Puro, Lasso y León Bares en una nueva edición de Rock en Plaza Rocha en el recientemente reconstruido espacio verde de 7 y 60.

Finalmente, desde las 16:30 tendrá lugar un festival especial en Los Hornos para celebrar la inauguración de la Plaza de la Madre, que contará con la actuación de reconocidos grupos como Los Charros, La Matilde, La Adicional y La Puta Ama DJ.

Con acceso libre y gratuito, los cuatro eventos forman parte de las iniciativas impulsadas por la gestión del intendente Julio Alak para revalorizar los espacios públicos y acercar propuestas culturales a cada rincón de La Plata.
 

