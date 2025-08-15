Murió Ramón Maddoni, captador de talentos del fútbol, entre ellos un campeón de América con Estudiantes

Tras la medida del Gobierno, caen las acciones de los bancos argentinos que cotizan en Wall Street
Tenía 83 años y todo el fútbol lo llora
El histórico captador de talentos del fútbol argentino Ramón Maddoni falleció este viernes a los 83 años. Maddoni era reconocido por su histórica labor en el Club Social Parque, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde pasó gran parte de su vida y donde seguía trabajando hasta su fallecimiento.
Ligado a Boca y también a Argentinos Juniors, Maddoni descubrió a los campeones del mundo Leandro Paredes y Alexis Mac Allister pero, además, captó talentos como Mauro Boselli, quien se consagrara campeón de la Copa Libertadores con Estudiantes en 2009, y se transformara en ídolo del Pincha, club en el que además se retiró tras obtener la Copa Argentina en 2023.
Además captó a Fernando Redondo, Juan Román Riquelme, Carlos Tevez, Fernando Gago, Juan Pablo Sorín, Diego Placente, Esteban Cambiasso, entre otros.
El Club Social Parque informó el fallecimiento de Maddoni con un sentido comunicado: “Maestro de sueños y forjador de talentos. Formador incansable y referente del fútbol argentino. Tu pasión, entrega y visión dejaron huella en generaciones de jugadores y en todos los que tuvimos el privilegio de conocerte”.
“Gracias por enseñarnos que el verdadero legado no está solo en los títulos, sino en las personas que ayudamos a crecer. Adiós, querido Ramón. Que en paz descanses” concluyó el club porteño.
