El presidente del Banco Central, Luis Caputo, aseguró que “la crisis cambiaria es lo mejor que nos pudo haber pasado” y aseguró que “lo primero que hay que hacer es dar estabilidad cambiaria”.

“Lo primero que hay que hacer es dar estabilidad cambiaria y ‘cerrar las canillas´. No puedo proveer liquidez al mercado para que con esos pesos me sigan comprando dólares. Cuando uno cierra las canillas, la tasa de corto plazo sube. No es lo ideal pero es lo que tenía que pasar”, agregó .

En su opinión, la crisis cambiaria “es lo mejor que nos pudo haber pasado”, y reconoció que es necesario terminar “lo antes posible” con las Lebacs.

“Yo creo que de mediano y largo plazo no hay mal que por bien no venga. Es lo mejor que nos pudo haber pasado. Esto nos obligó a ir a pedir el crédito al Fondo Monetario, que nos da mucha mayor certidumbre, particularmente con el financiamiento”, puntualizó el funcionario.

En declaraciones ayer a radio Mitre, Caputo reconoció “errores propios, temas políticos”, que provocaron “sustos y contagiaron al resto de los mercados”.

En cambio el economista Arnaldo Bocco expresó: “Creo que el dólar todavía va a sufrir más presiones. El FMI les dijo que liberen el tipo de cambio”, sostuvo el exdirector del Banco Central.

RECORTAN CRECIMIENTO DEL PBI

El banco de inversiones JP Morgan recortó ayer la proyección de crecimiento del producto interno bruto (PBI) para la Argentina, de 1,5% a 0,7% en 2018.

“El programa monetario y fiscal develado por el gobierno pesará en la actividad económica en general”, señaló JP Morgan en un reporte.

De acuerdo con la agencia de noticias Bloomberg, el banco de inversiones indicó que “la consolidación fiscal llevará a un ajuste del gasto y la inversión pública caerá a 0,7% del PIB en 2018 y a 0,6% en 2019”.

La revisión también toma en cuenta el sustancial deterioro del contexto externo, en particular de Brasil, cuyo dinamismo es clave para las exportaciones de la Argentina.

El JP Morgan estimó que el crecimiento económico de la Argentina en 2019 será de 1,7%. Indicó además que el año próximo es probable que el shock de oferta negativo debido a la sequía se revierta, mientras que el consumo y la inversión es probable que repunten en el segundo semestre de 2019.