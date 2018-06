Agustín Rossi anunció que analiza postularse a presidente

El jefe del bloque kirchnerista en la Cámara de Diputados, Agustín Rossi, anunció hoy que en dos o tres meses decidirá si lanza su precandidatura a la presidencia de la Nación y criticó la situación económica del país. “Yo no escondo mis ganas de ser presidente", manifestó Rossi, ex ministro de Defensa y ex candidato a gobernador de Santa Fe.

En una visita a Mendoza, consideró que "hoy la Argentina tiene una situación de crisis económica muy fuerte, y no pareciese ser el mejor momento para tomar decisiones de estas características. Pero también sé que para un dirigente como yo, que nunca he hecho una campaña nacional, los tiempos se van acortando".

"Entre agosto y septiembre tomaré alguna decisión", anticipó Rossi. El dirigente cumplirá en Mendoza hasta mañana una variada agenda de reuniones con diferentes sectores políticos, la CGT y el agro, en medio de una recorrida por el país de cara a las elecciones de 2019.

En diálogo con la prensa, el diputado por Santa Fe aclaró que pertenece "a un espacio político liderado por (la expresidente) Cristina Kirchner", y criticó al gobernador de Mendoza, el jefe del radicalismo Alfredo Cornejo, al señalar que “es Macri" -en alusión al presidente Mauricio Macri con quien comparte la coalición de Cambiemos- y lo señaló como "co responsable de la crisis económica”.

“Mi límite es Macri. El único peligro de la unidad es que sea vista como un encuentro de dirigentes que están allí para defender su propio espacio político. La unidad tiene que tener un programa, ideas que claramente definan que es lo que se quiere hacer en el gobierno", afirmó en alusión a los reclamos de la dirigencia para encolumnar a los políticos del PJ. Rossi fue acompañado por el diputado nacional por Mendoza Guillermo Carmona y el ex diputado Carlos Heller, jefe del Partido Solidario.