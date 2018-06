Denuncian mal estado del Camino Rivadavia

Un automovilista que volvía a La Plata reventó un neumático al agarrar un pozo. Además, advirtió que la zona no tiene iluminación y que es una "invitación" a sufrir un accidente

Se sabe que el problema de los pozos en las calles es una falencia en la Región. Y en las últimas horas, un lector dio cuenta de ello al sufrir la rotura de un neumático y de casualidad no sufrir un accidente mientras circulaba por el Camino Rivadavia.

Según relató, el incidente ocurrió esta mañana alrededor de las 7hs. cuando de regreso a La Plata agarró un "cráter" casi frente a la entrada de la planta de gas. "Es una zona que no está iluminada y el pozo no está señalizado", contó Martín.

Como consecuencia del impacto, el neumático se reventó "en el acto y me movió el auto para la otra mano, que por suerte no venía nadie". "Tuve que seguir unos 300 metros para poder parar en una entrada de una fábrica para poder poner el auxilio ya que en toda esa zona no se ve nada y tampoco tiene banquina", completó.