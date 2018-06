Y ahora, que se venga Francia: Rusia ya tiene 9 clasificados

Dinamarca y Argentina se unieron este lunes a Rusia, Uruguay, Francia, Croacia, Bélgica e Inglaterra entre los clasificados a octavos de final de la Copa del Mundo de Rusia-2018. Así, el elenco albiceleste se medirá el próximo sábado a las 11 frente a Francia en el estadio Kazan Arena (Kazán).

Por su parte Arabia Saudita, Egipto, Marruecos, Perú, Costa Rica, Túnez, Panamá, Polonia, Australia, Irán, Islandia y Nigeria quedaron eliminados, culminadas este martes los grupos C y D.

GRUPO A

Clasificados: Rusia y Uruguay

Eliminados: Egipto y Arabia Saudí

Uruguay goleó a Rusia por 3-0 y terminó primero del grupo con el combinado anfitrión segundo.

GRUPO B

Clasificados: España y Portugal

Eliminados: Marruecos e Irán

España avanzó como primero del grupo por mayor cantidad de goles a favor que Portugal, seis contr cinco. Ambos terminaron igualados en puntos (5) y diferencia de goles (+1), tras los empates de este lunes de España con Marruecos (2-2) y portugal con Irán (1-1).

GRUPO C

Clasificados: Francia y Dinamarca

Eliminados: Perú y Australia

Francia igualó este martes con Dinamarca 0-0 y se aseguró el primer lugar del grupo, seguido por los daneses, que se clasificaron a octavos como segundos.

GRUPO D

Clasificados: Croacia y Argentina

Eliminados: Nigeria e Islandia

Croacia avanzó como primera del grupo y Argentina lo hizo en segundo lugar

GRUPO E

Eliminado: Costa Rica.

Próxima fecha (miércoles):

Serbia-Brasil y Suiza-Costa Rica

Suiza y Brasil lideran el Grupo E ambos con cuatro puntos, seguidos de Serbia con tres y Costa Rica ya eliminada, no tiene unidades.

A Brasil y Suiza les basta con empatar sus partidos para clasificar.

Serbia debe vencer a Brasil o empatar y que Suiza pierda con Costa Rica para avanzar.

Las selecciones de los grupos, F, G y H deben disputar aún los partidos de la segunda fecha, entre el sábado y el domingo.

GRUPO F

Próxima fecha (miércoles):

México-Suecia y Corea del Sur-Alemania

Los cuatro equipos tienen chance de clasificar.

México clasifica con un empate o si pierde y Alemania no le gana a Corea del Sur

Suecia clasifica si gana, o si empata y Alemania pierde con Corea del Sur

Alemania clasifica si gana, o si empata y Suecia pierde con México

Corea del Sur clasifica si derrota a Alemania por dos goles y Suecia pierde con México

GRUPO G

Clasificado: Inglaterra y Bélgica

Eliminado: Túnez y Pánama

Próxima fecha (jueves):

Panamá-Túnez e Inglaterra-Bélgica

Inglaterra y Bélgica se juegan el pase como primeros de grupo en Kaliningrado. Túnez y Panamá, el honor en Saransk.

GRUPO H

Eliminada: Polonia

Próxima fecha (jueves):

Senegal-Colombia y Japón-Polonia

Senegal clasifica si gana o empata, o si pierde y Japón pierde por una diferencia mayor

Japón clasifica si gana o empata, o si pierde y Senegal pierde por una diferencia mayor.

Colombia clasifica si gana, o si empata y Japón pierde