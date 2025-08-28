Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Ocurrió anoche en 2 y 44

Muerte de un repartidor en La Plata: se confirmó la identidad del joven

Muerte de un repartidor en La Plata: se confirmó la identidad del joven
28 de Agosto de 2025 | 09:49

Escuchar esta nota

La comunidad de repartidores de La Plata quedó conmocionada tras el trágico accidente ocurrido anoche en calle 44 entre 2 y 3, donde un joven repartidor perdió la vida al caer de su moto mientras cumplía con su jornada laboral como delivery.

Todo sucedió en la noche del miércoles, cuando por motivos que se investigan un repartidor falleció mientras trabajaba a bordo de una moto. Según fuentes policiales que accedió EL DIA, contaron que se presume que se trató de un accidente de tránsito.

La víctima iba a bordo de una moto marca Honda modelo XR patente A167IFN, su cuerpo quedó sobre la rambla y según el video que llegó a este medio, circulaba con una mochila de Pedidos Ya y con casco. Sus compañeros estuvieron durante horas buscando la identidad del joven, que se confirmó en la mañana de este jueves.

Fuentes policiales confirmaron que la víctima era Agustín Ferreyra, de 24 años, vecino del Barrio Náutico de Berisso. El joven trabajaba como delivery y se desplazaba por la zona céntrica platense cuando, por motivos que aún se investigan, perdió el control de su motocicleta y sufrió un fuerte impacto que le provocó la muerte en el acto.

Personal del SAME llegó rápidamente al lugar, pero fue imposible para salvarle la vida. En tanto, efectivos policiales y peritos de la UFI en turno realizaron las tareas correspondientes y dispusieron el traslado del cuerpo para la autopsia de rigor.

