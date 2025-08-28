Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Mercados, bolsas y acciones: el minuto a minuto de las cotizaciones

Policiales

Ola de robo de medidores de gas en La Plata: para reponerlos hay espera "para rato"

Ola de robo de medidores de gas en La Plata: para reponerlos hay espera "para rato"
28 de Agosto de 2025 | 18:27

Escuchar esta nota

Vecinos de Ringuelet fueron víctimas de una ola de robos en varias cuadras a la redonda. El hecho delictivo ocurrió esta tarde, según indicaron al Whatsapp de Diario EL DIA (221 477 9896).

“Hicieron desastres robando los caños de cobre de los medidores”, destacaron los frentistas de calle 501 a 507 y de 7 a 12. En una cuadra, mencionaron, el hecho sucedió en el transcurso de una hora, cerca de las 14.30.

“El técnico de Camuzzi nos dijo ‘Tengo para rato para instalar, robaron en toda la zona’. Y el ferretero, cuando fui a comprar el flexible, me dijo ‘Son los cuartos que vienen’”, relataron.

 

Ola de robo de medidores de gas en La Plata: para reponerlos hay espera "para rato"
