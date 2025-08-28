Lucas Barrios recordó el paso de Diego Maradona como entrenador de Gimnasia

La Justicia anuló el decreto que reubicaba la Zona Roja en La Plata en el Bosque
La Justicia anuló el decreto que reubicaba la Zona Roja en La Plata en el Bosque
"Montañas de ampollas de fentanilo": la Justicia pidió que intervenga urgente Medio Ambiente
"Algo muy raro" y una fuga a toda velocidad: la versión de un testigo que vio el accidente fatal del repartidor
La oposición reactivó la comisión $LIBRA: un “lilito” al mando y el oficialismo se retiró en protesta
Aplausos para un repartidor en La Plata: le transfirieron varios millones por error, contactó a la persona y se los devolvió
Estudiantes se prepara para visitar a Central Córdoba en Santiago del Estero: ¿habrá rotación?
VIDEO. "Vamos a brindar" y el reencuentro en Estancia: Lucas Barrios recordó el paso de Diego Maradona en Gimnasia
Un nene de 11 años está grave tras la patada de un caballo en La Plata
Choque en diagonal 74: una ciclista quedó con la mano atrapada
VIDEO. El Tren Roca vuelve a La Plata este lunes, pero será a "media máquina": los detalles de la obra
Tránsito sin remedio en La Plata: casi se incrusta contra una farmacia llena de clientes
VIDEO. VTV: volvieron las largas colas en La Plata y cada vez está más cara la revisión del auto
Quién era el repartidor que chocó y murió en La Plata: la Policía confirmó su identidad
Tamara Pettinato afirmó que volvería a entrevistar a Alberto Fernández: “Sólo los que me comí”
Condenan a 19 años de prisión al ladrón que apuñaló y mató al ingeniero Mariano Barbieri en Palermo
Se mantiene el pronóstico y se acerca la Tormenta de Santa Rosa a La Plata: cuándo llega la ciclogénesis
“Traición”: el alarmante informe del Ministerio Tutelar señala sobre las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi
Villalba, el jugador de Gimnasia que sueña con el Mundial Sub 20: nueva citación para el Tripero
Estudiantes piensa en el Ferroviario y en Flamengo también, ¿sin Mikel Amondarain?
Scaloni confirmó la lista para los partidos contra Venezuela y Ecuador
Carrió disparó fuerte contra Karina Milei: dijo que es "el personaje más oscuro" del Gobierno
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Lollapalooza Argentina 2026: se conoció la grilla de artistas internacionales y locales para todos los gustos
Marcela Morelo en La Plata: 2 x 1 en entradas con Club EL DIA
Dos heridos en La Plata tras el choque entre un colectivo y una moto
Violencia de género: Julieta Prandi le dejó un mensaje a Wanda Nara
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Lucas Barrios, el ex delantero mens sana que llegó para reforzar el ataque del equipo liderado por Diego Armando Maradona en su etapa como entrenador de Gimnasia, compartió los momentos vividos y los recuerdos que atesora. El atacante que llegó a comienzos de 2020, rememoró como eran las prácticas en Estancia Chica y como lo afectó la llegada de la pandemia al astro.
Barrios, que jugó para el Borussia Dortmund de Jürgen Klopp y ganó la Libertadores con Gremio en 2017, fue uno de los refuerzos de aquel Gimnasia que buscaba salvarse de la mano del "Diez". Sobre los entrenamientos en el predio de Abasto, rememoró entre risas tras su visita a F90: "Lo querían levantar temprano, pero nosotros entrenábamos a las 3:30 de la tarde". Ante ello, Ruggeri agregó la histórica frase de Maradona luego de la invitación de Vladimir Putin: "A Diego le gustaba dormir. '9.30 no me levanto'".
LA EXPERIENCIA MARADONA— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 28, 2025
Lucas Barrios y sus momentos con Diego como entrenador, en plena época de COVID.
▶️ Mirá #ESPNF90 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/NUTnYE4mNv
"A lo primero lo tuvimos y nos agarró la pandemia. Eso lo alejó un montón y creo que esa situación le cae mal porque él disfrutaba estar con nosotros. A él no le importaba nada", explicó Barrios sobre tener a Diego como entrenador. Luego, recordó entre risas: "Apenas volvió, a pesar de los pedidos del profe por ser de riesgo, él rompió todos los protocolos y nos saludó con besos y abrazos".
Luego, Barrios contó que el "Diez" solía tener conversaciones por videollamada con otros referentes como Jorge "Fatura" Broun y Paolo Goltz. Al recordar una de sus charlas con Diego, Lucas contó con una gran sonrisa: "Los domingos sonaba el teléfono y el que estaba con él decía 'Diego quiere hablar con vos' y uno conversaba con él".
LE PUEDE INTERESAR
Scaloni confirmó la lista para los partidos contra Venezuela y Ecuador
"Una vez en una videollamada me preguntó que estaba tomando, era la hora del almuerzo. Yo le dije una gaseosa, un vaso de agua porque era el entrenador y me cuidaba. Pero me dijo 'andá a buscar una copa de vino, vamos a brindar'. Tenía esas cosas que te sacaba".
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí