Deportes

Deportes

Lucas Barrios recordó el paso de Diego Maradona como entrenador de Gimnasia

28 de Agosto de 2025 | 16:47

Lucas Barrios, el ex delantero mens sana que llegó para reforzar el ataque del equipo liderado por Diego Armando Maradona en su etapa como entrenador de Gimnasia, compartió los momentos vividos y los recuerdos que atesora. El atacante que llegó a comienzos de 2020, rememoró como eran las prácticas en Estancia Chica y como lo afectó la llegada de la pandemia al astro.

Barrios, que jugó para el Borussia Dortmund de Jürgen Klopp y ganó la Libertadores con Gremio en 2017, fue uno de los refuerzos de aquel Gimnasia que buscaba salvarse de la mano del "Diez". Sobre los entrenamientos en el predio de Abasto, rememoró entre risas tras su visita a F90: "Lo querían levantar temprano, pero nosotros entrenábamos a las 3:30 de la tarde". Ante ello, Ruggeri agregó la histórica frase de Maradona luego de la invitación de Vladimir Putin: "A Diego le gustaba dormir. '9.30 no me levanto'".

"A lo primero lo tuvimos y nos agarró la pandemia. Eso lo alejó un montón y creo que esa situación le cae mal porque él disfrutaba estar con nosotros. A él no le importaba nada", explicó Barrios sobre tener a Diego como entrenador. Luego, recordó entre risas: "Apenas volvió, a pesar de los pedidos del profe por ser de riesgo, él rompió todos los protocolos y nos saludó con besos y abrazos".

Luego, Barrios contó que el "Diez" solía tener conversaciones por videollamada con otros referentes como Jorge "Fatura" Broun y Paolo Goltz. Al recordar una de sus charlas con Diego, Lucas contó con una gran sonrisa: "Los domingos sonaba el teléfono y el que estaba con él decía 'Diego quiere hablar con vos' y uno conversaba con él". 

"Una vez en una videollamada me preguntó que estaba tomando, era la hora del almuerzo. Yo le dije una gaseosa, un vaso de agua porque era el entrenador y me cuidaba. Pero me dijo 'andá a buscar una copa de vino, vamos a brindar'. Tenía esas cosas que te sacaba". 

 

