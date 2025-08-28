Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Mercados, bolsas y acciones: el minuto a minuto de las cotizaciones

Policiales

Dos motos y una fuga a toda velocidad en La Plata: la versión de un testigo que vio el accidente fatal del repartidor

Dos motos y una fuga a toda velocidad en La Plata: la versión de un testigo que vio el accidente fatal del repartidor
28 de Agosto de 2025 | 15:49

Escuchar esta nota

Este miércoles, cerca de la medianoche, un repartidor perdió la vida luego de sufrir un accidente en la zona céntrica de Avenida 44 entre 3 y 4. El hecho, que hasta el momento se encuentra bajo una investigación ante las grandes sospechas de que habría ocurrido en el marco de un intento de robo, se conoció el testimonio de un presunto testigo del siniestro. La víctima, un joven de 24 años que se desempeñaba como delivery, perdió la vida en el lugar tras el duro impacto.

"Había dejado un pedido y justo cuando cruzaba la calle 3, se escucha un fuerte ruido", explicó un repartidor que transitaba por el lugar en el momento del hecho. El hombre, que circulaba destino a Plaza Italia, relató: "Lo primero que vi fue una moto grande, de unos 1000cc, y una camioneta a toda velocidad". 

En ese sentido, el hombre narró: "Veo la moto y luego atrás a otra moto y a un muchacho en el suelo. Dejo mi moto a un costado y corro a ayudarlo, le digo ' amigo, espera que llamamos a la ambulancia', pero el tipo se levantó y se acomodó". En esos instantes, reveló: "Lo veo al otro compa tirado en el piso boca abajo, justo llegó otro compañero, un vecino y uno de limpieza, que llamó a la policía". 

"Algo raro pasó ahí, me parece que ha sido un intento de robo. El compañero que murió tenía una XR (Honda) en el piso, con una alarma que sonaba y sonaba. Nadie lo podía tocar", lamentó. A su vez, reveló: "Son tres motos, la primera salió disparada, lo han querido robar y lo han tirado. El de la moto color negra se quedó caído a un costado derecho camino a la Estación, se levantó y se fue. ¿Por qué se fue? Algo raro pasa ahí".

La víctima iba a bordo de una moto marca Honda modelo XR patente A167IFN, su cuerpo quedó sobre la rambla y según el video que llegó a este medio, circulaba con una mochila de Pedidos Ya y con casco. Sus compañeros estuvieron durante horas buscando la identidad del joven, que se confirmó en la mañana de este jueves.

Personal del SAME llegó rápidamente al lugar, pero fue imposible para salvarle la vida. En tanto, efectivos policiales y peritos de la UFI en turno realizaron las tareas correspondientes y dispusieron el traslado del cuerpo para la autopsia de rigor.

Tras lo sucedido, un numeroso grupo de repartidores, encabezó una protesta en reclamo de "justicia y seguridad" tras el caso de Agustín Ferreya, el joven de 24 años que falleció en las últimas horas en la zona de 44 y 3.

