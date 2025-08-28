Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

River busca pasar a cuartos de la Copa Argentina para jugar con Racing: por ahora, empata sin goles con Unión

River busca pasar a cuartos de la Copa Argentina para jugar con Racing: por ahora, empata sin goles con Unión

Fotobaires

28 de Agosto de 2025 | 22:02

River, que no descuida los otros dos frentes como el Clausura de la Liga Profesional y la Copa Libertadores, tiene esta noche por delante un nuevo compromiso de exigencia, esta vez, ante Unión, con el pase a cuartos de final de la Copa Argentina en juego y Racing esperando en dicha instancia. Por ahora, el Millonario y el Tatengue empatan sin goles.

X @clubaunion

Estudiantes se prepara para visitar a Central Córdoba en Santiago del Estero: ¿habrá rotación?

VIDEO. "Vamos a brindar" y el reencuentro en Estancia: Lucas Barrios recordó el paso de Diego Maradona en Gimnasia

El encuentro se lleva a cabo a partir de las 21.15, en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, que tiene capacidad para 42.500 espectadores, se puede ver a través de TyC Sports y el árbitro es Carlos Gariano.

La rotación del plantel del Millonario en el sur del Conurbano bonaerense (ante Lanús) le permitió descansar a las piezas claves del equipo pensando justamente en este cruce de eliminación directa en el Malvinas Argentinas. Ahora no hay margen de error, motivo por el cual el cuerpo técnico no especulará y pondrá todo su arsenal a disposición.

Fotobaires

A los 8 minutos del tiempo inicial llegó la primera oportunidad clara de River. El Millonario tuvo una buena jugada de la mano de sus mediocampistas: en el último tercio, Castaño la levantó y le puso un lindo pase a Galoppo, que remató de primera y exigió al arquero Tagliamonte, que respondió sin dar rebote.

En 17', Unión buscó sorprender desde mitad de cancha. Mauricio "Caramelo" Martínez recuperó una pelota y decidió probar un intento a distancia que se marchó cerca del arco de Franco Armani.

Ya en 25' tuvo lugar una salvada tiempista de Tagliamonte. El arquero de Unión anticipó a Maxi Salas para quedarse con la pelota en un mano a mano. Acto seguido, el ex hombre de Racing llegó en velocidad y terminó cometiéndole infracción.

Tras un tramo de intrascendencias, sobre los 42' llegó el segundo remate de Unión en el partido. Caramelo Martínez finalizó un contragolpe con un derechazo en la puerta del área que se desvió en Lucas Martínez Quarta y la pelota se fue al lado del palo izquierdo de Armani.

Formaciones de River y Unión por Copa Argentina

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro  Rivero, Marcos "Huevo" Acuña; Ignacio "Nacho" Fernández, Kevin  Castaño, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. DT: Marcelo "Muñeco" Gallardo.

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón (c), Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Carol Madelón.

Multimedia

Fotobaires

Fotobaires

