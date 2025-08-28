Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mercados, bolsas y acciones: el minuto a minuto de las cotizaciones

Espectáculos

Tamara Pettinato afirmó que volvería a entrevistar a Alberto Fernández: “Sólo los que me comí”

Tamara Pettinato afirmó que volvería a entrevistar a Alberto Fernández: “Sólo los que me comí”
28 de Agosto de 2025 | 17:28

Escuchar esta nota

Tamara Pettinato recordó el momento en que se conoció su polémico video con el entonces presidente, Alberto Fernández, explicó que conducirá un nuevo ciclo televisivo cuyo nombre está relacionado directamente con el conflicto y bromeó con que sólo entrevistará a los políticos que se “comió”.

En principio, la conductora reveló que a un año y medio del conflicto, aún recibe comentarios desagradables: “Vivo con hate constante, pero leo muy poco. La única manera es no darles bola. En la calle, nunca me dijeron nada, sólo cosas lindas”.

“Fue shockeante y raro porque no estaba acostumbrada. Hay hijos de famosos que fueron más expuestos durante toda su vida. Nosotros no, sino que empezamos de grandes a trabajar en los medios. En ese momento lo padecí y no me quedó otra que aceptar y vivir con eso”, continuó.

Sobre el nuevo proyecto audiovisual, explicó: “El programa se llama ‘Decime algo lindo’ porque es una frase que me dicen todos los días desde agosto del año pasado hasta hoy, en las redes sociales y es lo que más leí este año. Pasado un tiempo, lo convierto en algo que me sirva a mí”.

Por tanto, sostuvo que el ciclo será emitido durante dos meses, en principio: “Entrevisto a los candidatos para estas elecciones”. Al tiempo, afirmó que, en caso de que Alberto Fernández fuera candidato nuevamente, lo entrevistaría, aunque no tiene diálogo con el ex mandatario.

“Ese video es de 2022 y no fue en pandemia. No tengo nada que hablar con él. No me interesa hablar sobre mi relación con él. No hubo obsesión, ni nada”, aclaró la mediática. No obstante, una broma la volvió a poner en el foco de atención. Al ser consultada sobre los funcionarios que le brindarán una nota, “¿Todos los políticos te dieron nota? ¿Hasta los de La Libertad Avanza?”, Tamara ironizó: “No, sólo los que me comí”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Bombazo: se reveló el nombre de la polémica persona que se postuló para conducir Bendita

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Más audios con insultos, exabruptos y otros funcionarios apuntados

¡Atención! Se podrá viajar gratis en micros para ir a votar en las elecciones provinciales y nacionales

Preparados, listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente de Gimnasia

Estudiantes piensa en el Ferroviario y en Flamengo también, ¿sin Mikel Amondarain?

La bajada en City Bell: una obra que promete devolverle su “Jardín” a Villa Elisa

“Retrato de una dama”: la trama nazi tras el hallazgo de una obra en Mar del Plata

VIDEO. Parque Saavedra, plan de obra y tema de debate: qué dicen los vecinos

Viajó a la Costa a buscar un Falcon de colección y se estrelló en la Ruta 11
+ Leidas

Se mantiene el pronóstico y se acerca la Tormenta de Santa Rosa a La Plata: cuándo llega la ciclogénesis

¿Se viene otro fin de semana largo? El Gobierno autorizó mover los feriados que caen sábado o domingo

Preparados, listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente de Gimnasia

Estudiantes piensa en el Ferroviario y en Flamengo también, ¿sin Mikel Amondarain?

La bajada en City Bell: una obra que promete devolverle su “Jardín” a Villa Elisa

Quién era el repartidor que chocó y murió en La Plata: la Policía confirmó su identidad

“Retrato de una dama”: la trama nazi tras el hallazgo de una obra en Mar del Plata

VIDEO. Parque Saavedra, plan de obra y tema de debate: qué dicen los vecinos
Últimas noticias de Espectáculos

Lollapalooza Argentina 2026: se conoció la grilla de artistas internacionales y locales para todos los gustos

“Traición”: el alarmante informe del Ministerio Tutelar señala sobre las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi

Violencia de género: Julieta Prandi le dejó un mensaje a Wanda Nara

Después de la trágica muerte de su nieta: el conmovedor regreso de Cris Morena junto a los chicos de Erreway

Policiales
Dos heridos en La Plata tras el choque entre un colectivo y una moto
Choque en diagonal 74: una ciclista quedó con la mano atrapada
Un nene de 11 años está grave tras la patada de un caballo en La Plata
"Montañas de ampollas de fentanilo": la Justicia pidió que intervenga urgente Medio Ambiente
"Algo muy raro" y una fuga a toda velocidad: la versión de un testigo que vio el accidente fatal del repartidor
La Ciudad
La Justicia anuló el decreto que reubicaba la Zona Roja en La Plata en el Bosque
Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA
Aplausos para un repartidor en La Plata: le transfirieron varios millones por error, contactó a la persona y se los devolvió
Dos protestas complican el tránsito en el centro platense
El mapa de las universidades bonaerenses: cuando estudiar depende de un código postal
Deportes
VIDEO. "Vamos a brindar" y el reencuentro en Estancia: Lucas Barrios recordó el paso de Diego Maradona en Gimnasia
Scaloni confirmó la lista para los partidos contra Venezuela y Ecuador
Vuelve Colapinto y mañana pone primera en el Gran Premio de Países Bajos: horarios y dónde verlo
Villalba, el jugador de Gimnasia que sueña con el Mundial Sub 20: nueva citación para el Tripero
Preparados, listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente de Gimnasia
Información General
VIDEO. El día en que Martin Luther King dijo “I Have a Dream” y cambió la historia para siempre
Leasing sin complicaciones: de qué trata y cómo son las transferencias automáticas de bienes
¿Se viene otro fin de semana largo? El Gobierno autorizó mover los feriados que caen sábado o domingo
El Caribe y Brasil: lideran las reservas anticipadas
Récord de argentinos que viajaron al exterior

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla